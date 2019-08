Zinedine Zidane non ha convocato infatti i due giocatori per la sfida amichevole contro il Salisburgo in programma questa sera alle 19. Bale e James Rodriguez, infatti, non rientrano nei piani del tecnico francese e si aspettano solamente le offerte giuste per lasciarli partire. Il Napoli, ad esempio, è sempre in attesa di notizie interessanti per il fantasista colombiano.

Restano in Spagna anche Modric, Brahim, Mendy e Asensio. Il centrocampista croato è out per un affaticamento muscolare, ma al tempo stesso rimane il 'sogno' estivo del Milan. Il vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro in queste ore ha messo un like sui social al post con l'immagine della vittoria della Supercoppa dei rossoneri contro l'Inter.

Out anche Mariano, con la valigia in mano come il colombiano e il gallese, mentre tornano a disposizione Courtois e Jovic, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Dovrebbero giocare i loro primi minuti stagionali nel test in Austria i brasiliani Casemiro e Militao, reduci dalle fatiche in Copa America.