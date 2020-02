Caos Barcellona: cosa può succedere ora? Messi può lasciare la Catalogna?

Il botta e risposta tra Messi ed Abidal ha scoperchiato il vaso di Pandora in casa Barcellona: mentre il club blaugrana corre su tutti i fronti con fondate ambizioni da (nuovo) Triplete lo spogliatoio è in subbuglio e pure la stanza dei buttoni. La situazione va scandagliata attentamente su tutti i fronti, a cominciare dalla pietra dello scandalo, ovvero le dichiarazioni di colui la cui “testa” è a serio rischio ora…

Abidal "gola profonda": destino in bilico, che succede ora?

Lo sapremo tra poche ore, visto che il summit tra il presidente del Barcellona Bartomeu e il team manager sarà decisivo ai fini della permanenza di Eric Abidal in seno al club. L’ex terzino sinistro di Barça e Nazionale francese si è messo contro il “Dio” del Camp Nou ed è inevitabile che il suo destino sia ora sub iudice. Ma c’è di più: secondo le ricostruzioni degli insider Abidal sarebbe anche reo di non aver portare un’altra punta in Catalogna fermo restando l’infortunio di Suarez. Chi avrebbe espresso il malcontento per il suo operato? Messi, ancora lui. Per la serie “le ruggini partono da lontano”…

Il nodo: Messi

Il 2021 è l’anno chiave: scade il mandato del presidente del Barcellona Bartomeu (che, già rinnovato, non potrà essere esteso), ma soprattutto scade il contratto attualmente in essere di Leo Messi. Sulla carta almeno, perché in realtà la Pulce può liberarsi entro il 30 giugno di ogni anno dopo il suo 32esimo anno di età. Ancora cinque mesi, dunque, e tecnicamente potrà essere un giocatore “svincolato”. Lascerà il club blaugrana? I mal di pancia ci sono (Leo non avrebbe nemmeno digerito il mancato ritorno di Neymar): per citare le parole del tecnico Setien il Barça dovrà fare in modo che Messi ritrovi la felicità resistendo alle tentazioni di partire. Magari portando al Camp Nou il connazionale Lautaro Martinez?

E Quique Setién cosa dice?

“Non sono il padre di nessuno”, quindi se ne lava un po’ le mani. O meglio, sceglie la via della diplomazia spostando l’attenzione sui prossimi impegni della squadra e sulle condizioni di Dembelé, incappato nell’ennesimo infortunio e a forte rischio di chiusura di stagione anticipata. Ci si poteva aspettare altro dall’ultimo arrivato? No.

Alla luce dell'ultimo infortunio a can Barça non si può certo promuovere il mercato invernale, dunque lo scenario che vorrebbe Abidal messo alla porta è tutt'altro che infondato. Quanto al destino di Messi, è ancora presto per immaginarlo con un'altra maglia...