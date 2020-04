Caos Barcellona, sei dirigenti si dimettono: ora Bartomeu rischia, elezioni anticipate?

Secondo il quotidiano politico 'La Vanguardia' Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías e Josep Pont - quattro dei dirigenti che avevano le discrepanze più forti con il presidente Bartomeu - avrebbero presentato le loro dimissioni. Nelle ultime ore, inoltre, Maria Teixidor e Jordi Calsamiglia si sarebbero uniti ai "colleghi", presentando anche loro le dimissioni. Giunta direttiva ridotta ormai all'osso, dunque: sono solo 12 i membri, ora, oltre al Presidente.

È il movimento di protesta di questo gruppo di manager per chiedere elezioni anticipate: elezioni a cui Bartomeu non potrà partecipare avendo esaurito i tre mandati. La sorpresa si è verificata quando altri due si sono aggiunti a questi quattro: Maria Teixidor e Jordi Calsamiglia. Tutti hanno depositato una lettera di dimissioni presso un notaio e successivamente comunicato la propria decisione a chi di dovere.

Per statuto, ora Bartomeu potrebbe continuare con il suo mandato, che scade nel giugno 2021, sebbene questa decisione lo metta in seria difficoltà, dal momento che la sua leadership è messa in discussione, così come la coesione della giunta direttiva.