Caos Barcellona, svelato il dossier: speso 1 milione di euro per sabotare Messi, Guardiola e Piqué?

Continua la bufera che avvolge il mondo blaugrana. Dopo le tensioni tra Messi e il d.s. Abidal, a destabilizzare l’ecosistema catalano ci pensa un dossier di 36 pagine divulgato dalla trasmissione El Larguero della radio spagnola Cadena Ser, che inchioda il Barcellona. In tale documento si trova la prova del contratto tra la dirigenza di Bartomeu (presidente della società) e la società I3 Ventures, per gestire sei account social a scopo denigratorio verso alcune personalità legate al club: il flusso dell’odio creato da questi account avrebbe coinvolto Messi e sua moglie Antonela, ma anche Piquè, Guardiola, Xavi, l’ex presidente Puigdemont e altre figure note; gli account sono stati capaci di inglobare un bacino di 58 milioni di impressions, ovvero un sacco di interazioni e negatività proiettata su queste persone.

Josep Maria BartomeuGetty Images

Le motivazioni alla base dell'accordo segreto

Perché questa combutta avrebbe preso piede ai piani alti della società catalana? Raccontata in questa maniera sembrerebbe una manovra autolesionista, ma se si osserva attentamente si tratta di una mossa strategica: da un lato l’obiettivo sarebbe quello di proteggere la reputazione del presidente in carica Bartomeu in seguito a un periodo di forti critiche e in vista di nuove elezioni, dall’altro lato vi è necessità di “tagliare i rami secchi”, ovvero inficiare la credibilità di figure ormai esterne alla società ma che conservano un’influenza importante attraverso i loro commenti siccome hanno militato nel Barça (vedi Guardiola e Xavi). La somma versata dal Barcellona all’impresa I3 ventures supererebbe il milione di euro, diluito in 6 versamenti da 200.000 euro per eludere autorizzazioni scomode dal resto della giunta in carica; inizialmente i blaugrana avevano mascherato il ruolo di tale impresa facendolo passare puramente per controllo e gestione del traffico web. Bartomeu ha negato la sua intenzione di danneggiare le persone coinvolte e ha confermato la chiusura dei rapporti con I3 Ventures.