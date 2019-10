Caso Griezmann: il Barcellona paga 15 milioni all'Atletico Madrid

Pace fatta fra Barcellona e Atletico Madrid per il caso di Antoine Griezmann. Secondo quanto riferisce El Mundo, il club azulgrana ha pagato 15 milioni di euro e firmato un accordo confidenziale con i colchoneros per evitare che vengano mostrate "le e-mail che provano che il Barça trattò in maniera non lecita con il giocatore".

In estate il Barcellona aveva pagato 120 milioni per la clausola rescissoria di Griezmann, ma l'Atletico ne pretendeva 200 perché l'accordo fra le parti sarebbe stato raggiunto fuori dal periodo consentito. Nell'accordo con il club di Madrid, il Barça si è garantito anche un diritto di prelazione su alcuni giocatori dell'Atletico fra cui i gioielli Saul e Gimenez.