Caso Griezmann, il Barcellona se la cava con una multa di soli 300 euro

Per il trasferimento di Antoine Griezmann dal Barcellona all'Atletico Madrid il club catalano dovrà pagare una multa 'simbolica' di 300 euro. Lo ha deciso il comitato per la concorrenza della Federcalcio spagnola interpellata in merito al pagamento della clausola rescissoria per il passaggio del francese al club catalano. Lo riporta la stampa spagnola.

Era fissata a 120 milioni di euro la clausola rescissoria a partire dall'1° luglio ma prima di quella data era di 200 milioni. L'Atletico ha sostenuto che il Barça dovesse acquistarla a quella cifra dato che l'accordo sarebbe arrivato prima di quella data, addirittura lo scorso febbraio. Si è così stabilito che il Camp Nou - a causa della vicenda - non verrà chiuso, come invece aveva proposto il giudice istruttore Juantxo Landaberea, nominato dalla Federazione.

Al Barcellona ora non resta che guardarsi solo dall’inchiesta della FIFA per cui non si conosce ancora la data ma in cui il club azulgrana potrebbe rischiare conseguenze molto più pesanti, che potrebbero portare anche a un blocco del mercato.