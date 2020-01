Caso Vidal: respinto il ricorso del cileno contro il Barcellona per premi non pagati

La Commissione mista AFE-LaLiga ha respinto la denuncia presentata da Arturo Vidal contro il suo club, il Barcellona, per presunti premi non pagati. Lo riferisce l'emittente spagnola SER Catalunya, come riportato anche da AS. Vidale aveva richiesto un importo di 2,4 milioni di euro di vari bonus, che il Barça ha però dichiarato di non essere tenuto a versare.

Alla fine, l'interpretazione dei legali del Barça è coincisa con quella della commissione mista AFE-LaLiga. Resta da vedere ora la reazione di Vidal, ai ferri corti con il suo club e deciso a trasferirsi in Italia all'Inter. In molti, in realtà, pensano che la denuncia sia stato solo un tentativo del giocatore di forzare la mano.

Il tecnico del Barça Valverde, però, non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare.