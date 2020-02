Che entrataccia su Zidane: l'allenatore del Real Madrid abbattuto da Aidoo

Il Real Madrid pareggia in casa contro il Celta Vigo e mantiene un vantaggio di un punto sul Barcellona. Una prestazione così così per gli uomini di Zidane, che in panchina ha dovuto guardarsi anche dalle entrate degli avversari. Sì perché durante il secondo tempo, l’allenatore francese è stato abbattuto da Aidoo, difensore del Celta. Incredibile l’intervento, anche se Zidane si è rialzato subito aiutando proprio l’autore del fallo.

Video - Kroos con il "gol olimpico": segna direttamente da calcio d'angolo e manda in vantaggio il Real 00:24