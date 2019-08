Clamoroso Real Madrid: Luka Jovic rischia di essere scaricato da Zidane, arriva Stuani?

Secondo voci incrociate della testata spagnola Don Balon e di media serbi, rischia di interrompersi anzitempo l'avventura di Luka Jovic da attaccante del Real Madrid. Il centravanti proveniente dall'Eintracht Francoforte, nonché grande scommessa di patron Florentin Pérez, infatti, non avrebbe convinto Zinedine Zidane, deciso a mandarlo in prestito per farlo maturare. La Casa Blanca, in ogni caso, avrebbe smentito l'indiscrezione.

Luka JovicGetty Images

Staffetta Jovic-Stuani?

Gioco delle parti o meno, dal momento che Zizou non vorrebbe puntare neanche su Mariano Diaz, è probabile che il Real torni sul mercato per assicurarsi un "usato sicuro" last minute come, ad esempio, il centravanti uruguaiano (ex Reggina) Christian Stuani, neoretrcesso col Girona (67 presenze e 41 gol nelle ultime due stagioni coi catalani) e che costa 7 milioni.

Cristhian StuaniGetty Images