Barcellona, Bartomeu: "Taglio stipendi calciatori non basta, dipendenti in cassa integrazione"

" Dal calcio arriveranno 14 milioni di risparmio ogni mese, e dalle altre discipline 2, per un totale di 16. E' il 5,7% dei nostri costi attuali, e non basterà a pagare gli stipendi a tutti i nostri dipendenti. "

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, all’indomani dell’ufficializzazione di Messi e compagni alla riduzione del 70% dell’ingaggio delle prossime tre mensilità, precisa come questo gesto non può bastare a bloccare l’ERTA, la cassa integrazione introdotta dalla legge spagnola, per i dipendenti del club.

In un intervento a Radio Catalunya replica con questi toni alla dura presa posizione di Messi, che aveva sottolineato la campagna denigratoria filtrata da persone all’interno della società contro i giocatori,

" Saremmo degli amministratori irresponsabili se non avessimo messo in atto questa decurtazione. La situazione economica è difficile ed era necessario prendere tutte le misure per proteggere il club. Dal 14 marzo il Barcellona non ha entrate e dobbiamo prendere delle misure di sicurezza. Bisogna pensare che non abbiamo nulla da metà marzo. Il museo è chiuso, non abbiamo i soldi dei diritti TV, dell’hospitality. Stiamo perdendo molto denaro. Per questo l'Erta andrà avanti. "