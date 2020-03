Secondo As, i capitani del Barcellona hanno riferito alla dirigenza blaugrana la loro indisponibilità a tagliarsi gli stipendi durante il periodo di quarantena. Una decisione che pone in una posizione scomoda il Presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu: quest'ultimo sembra intenzionato a far valere l'ERTE, ovvero un espediente di regolazione temporanea dell'impiego. Questo accordo, a cui molte aziende spagnole hanno cominciato a lavorare con i propri dipendenti, porterebbe nel caso blaugrana alla ritenuta del 70% dello stipendio percepito dai giocatori. Bartomeu continua a tenere incontri con giocatori e rappresentanti (l'ultimo avvenuto oggi), ma la risposta per ora è negativa.

A Bartomeu non servirebbe l'approvazione dei giocatori, siccome l'applicazione dell'ERTE è legale e consentita, ma agire contro il volere di Messi e compagni potrebbe comprometterne definitivamente la sua posizione politica, già resa fragile dai parecchi scandali degli ultimi mesi.

La proposta di Bartomeu mira ad ammortizzare la perdita da parte dei calciatori. Si parla di una negoziazione sul taglio del 50% anzichè del 70% per i membri della prima squadra. A breve è atteso un cda del Barça, per decidere sul da farsi. Il Barcellona reputa il sacrificio dei salari fondamentale, visto il forte impatto che il fermo delle competizioni genererà sull'economia della società.