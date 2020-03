Coronavirus, l’Alaves annuncia 15 positivi al Covid-19, tre sono calciatori

Non solo l’Italia e la Serie A. Non si placa l’epidemia del Coronavirus neanche in Spagna, con la Liga che continua ad aggiornare il conto dei calciatori risultati positivi. Di oggi è infatti la notizia che ben 15 sono i casi nell’Alaves: tre calciatori e dodici uomini del personale tecnico. La fortuna è che tutti gli interessati al momento sono in buona salute e risultano asintomatici.

L’annuncio del club:

" Abbiamo deciso di eseguire i test nell’ambito della politica di responsabilità con le persone che fanno parte della nostra famiglia e i risultati hanno dimostrato che era il modo migliore per individuare casi urgenti e attuare misure preventive per ridurre, per quanto possibile, più infezioni. Va notato che tutti i casi positivi sono asintomatici e in buona salute, isolati nelle rispettive case, rispettando lo stato delle misure di emergenza e rispettando la quarantena dopo aver testato positivamente per i test Covid-19. "