Coronavirus, Messi: "È il momento di essere responsabili e rimanere a casa"

Anche Lionel Messi scende in campo contro il Coronavirus. E lo fa pubblicando un post su Instagram attraverso il quale dà il suo contributo per sensibilizzare gli spagnoli (e non solo) a rispettare le regole dettate dalle autorità sanitarie per contrastare nel modo più efficace possibile la diffusione del Covid-19.

Il messaggio di Messi

" Sono giorni complicati per tutti. Viviamo preoccupati per ciò che sta accadendo e vogliamo metterci idealmente al posto di coloro che stanno vivendo il peggio, o perché colpiti direttamente o perché colpita la loro famiglia o i loro amici, ma anche perché stanno lavorando in prima linea per combattere negli ospedali e nei centri sanitari. Voglio inviare un grande incoraggiamento a tutti loro "

" La salute deve sempre venire prima di ogni altra cosa. È un momento eccezionale, dobbiamo seguire le istruzioni delle organizzazioni sanitarie e delle autorità pubbliche. Solo in questo modo possiamo combattere efficacemente il virus. È il momento di essere responsabili e rimanere a casa, è anche perfetto per godersi quel tempo con i tuoi cari che non puoi sempre avere a disposizione "