Coronavirus, primo caso in Liga: positivo Ezequiel Garay, difensore del Valencia

Si registra il primo caso di calciatore positivo al Coronavirus in Liga: si tratta di Ezequiel Garay, 33enne difensore argentino del Valencia. È stato lui stesso ad annunciarlo sul proprio profilo Instagram: "Il 2020 è iniziato male per me. Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte delle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena". Garay, che è fermo per infortunio dopo avere rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro lo scorso 1 febbraio contro il Celta Vigo in Liga, aveva saltato la doppia sfida con l'Atalanta valida per gli ottavi di finale di Champions League.

