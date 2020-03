Coronavirus, Real Madrid in lutto: è morto l'ex presidente Lorenzo Sanz

Real Madrid in lutto per la scomparsa dell'ex presidente Lorenzo Sanz. Aveva 76 anni. Dal 17 marzo era stato ricoverato in ospedale a causa della febbre alta che ormai da 8 giorni non gli dava tregua, come riportano diversi media spagnoli. Una volta entrato in ospedale, Sanz si era sottoposto al test sul Covid-19 che aveva dato esito positivo. Presidente del Real dal 1995 al 2000, Sanz verrà ricordato come il presidente che aveva riportato la Champions a Madrid interrompendo un'astinenza che durava da 32 anni: battendo 1-0 la Juventus ad Amsterdam nel 1998, il Real vinse la sua settima Coppa dalle grandi orecchie. Due anni più tardi, nel 2000, il bis grazie al 3-0 sul Valencia nella finale di Vienna, la prima che vide protagoniste due squadre dello stesso Paese.