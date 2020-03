Un blitz a Madrid. Cristiano Ronaldo approfitta del rinvio di Juventus-Inter per una visita lampo nella capitale spagnola. Il tempo di un giro, di firmare qualche autografo nel corso della giornata ma soprattutto di godersi il Clasico in tribuna al Santiago Bernabeu.

Atteso dal pubblico di casa, Ronaldo è ritornato nello stadio che per 9 anni l’ha visto vincere tutto e dientare protagonista assoluto del calcio mondiale.

Ronaldo non tornava al Bernabeu dalla festa per la conquista della tredicesima Champions del Real Madrid, quinta personale, conquistata nel 2018. Sull’erba di Kiev dopo la finale lanciò un chiaro segnale, parlando di ciclo finito: poi, in estate, compeltò il clamoroso passaggio alla Juventus.

Ronaldo torna così per la prima volta al Bernabeu per godersi una serata in relax, lui che in 9 anni di Madrid è stato in grado di firmare 450 gol.