Doppietta di Ansu Fati e il Barcellona batte il Levante: 2-1 e -3 dal Real Madrid

tra poco il report completo...

Tabellino

Barcellona-Levante 2-1

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, F.de Jong (80’ Arthur); Ansu Fati (87’ Riqui Puig), Messi, Griezmann (71’ Griezmann). All. Quique Setién

Levante (4-4-2): Aitor Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Toño; Rochina, Vukcević (80’ Bardhi), Melero (60’ Hernani), Campaña; Roger Martí, Morales (60’ Borja Mayoral). All. Paco López

Marcatori: 30’ e 32’ Ansu Fati (B); 90+2 Rochina (L)

Arbitro: Adrián Cordero Vega

Ammoniti: 65’ Piqué, 65’ Alba

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

13’ CI PROVA MESSI - L’argentino ci prova con l’esterno sinistro dopo il tocco di Ansu Fati, ma Messi non trova la porta di Aitor Fernández.

17’ GRIEZMANN SI MANGIA IL VANTAGGIO - Lenglet vede lo spazio per il proprio connazionale in profondità, scatto di Griezmann che a due passi dalla porta non trova lo specchio.

25’ ANSU FATI A TERRA IN AREA - Ansu Fati entra in area da sinistra e viene disturbato al momento del tiro da Miramón. Per l’arbitro non è rigore, ma corner per il Barcellona.

30’ GOL ANSU FATI - Grande apertura di Messi per Ansu Fati che scappa nello spazio e supera il portiere Aitor Fernández in uscita.

31’ GOL ANSU FATI - Riparte subito il Barcellona: ancora Messi che apre per Ansu Fati, con l’ex Siviglia che colpisce ancora Aitor Fernández tra le gambe.

Ansu FatiGetty Images

36’ ANSU FATI PRENDE LA TRAVERSA - È show del classe 2002 che cerca la tripletta personale: doppio dribbling, poi rientra sul sinistro ma colpisce il montante superiore.

53’ OCCASIONE LEVANTE - Si fanno vedere anche gli ospiti con il tiro di Morales, ter Stegen ci arriva ma non trattiene, ma Rochina calcia a lato sulla seconda chance.

66’ GRAN PARATA DI TER STEGEN - Destro di Hernani dal dischetto dell’area di rigore, gran parata di ter Stegen che respinge con la mano aperta.

74’ ANCORA MESSI - Numero dell’argentino che sguscia via tra due giocatori del Levante, Aitor Fernández gli chiude però lo specchio.

90+2 GOL DI ROCHINA - Arriva nel finale il gol del Levante che però non riapre la partita: sinistro al volo di Rochina che beffa ter Stegen che non aveva visto partire la conclusione, coperto da Borja Mayoral.

Il Tweet

Che intesa...

Il migliore

Ansu FATI - Fa il bello e il cattivo tempo nella metà campo avversaria. Segna due gol, centra una traversa e crea altri pericoli. Dovesse trovare un po’ più di concretezza, diventerà un vero crack.

Il peggiore

Antoine GRIEZMANN - Si mangia un gol in avvio di gara. In generale fatica a trovare la giusta posizione in campo. Non solo con Quique Setién, anche con Valverde il suo posizionamento in campo era molto dubbio. È il giocatore giusto per il Barça?