Pessime notizie per Eden Hazard e il Real Madrid. Nel corso della partita persa a sorpresa contro il Levante, l'attaccante belga ha subito un nuovo infortunio che gli farà perdere non solo le partite contro il Manchester City in Champions League e il Clasico contro il Barcellona, ma quasi tutta la stagione. Lo riferisce il sito di Marca.

Il Real Madrid non ha dato indicazioni sui tempi di recupero nel comunicato in cui ha annunciato che Hazard ha subito "una lesione alla fibula distale destra" ed è "in attesa di evoluzione". Il belga si è fatto male allo stesso piede che lo ha costretto a rimanere fermo per quasi tre mesi. Quella contro il Levante è stata la seconda partita giocata da Hazard dopo il suo ritorno da un infortunio, nell'arco di una stagione davvero molto sfortunata.