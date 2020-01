Un tap in vincente al 10' dello stopper argentino Burgos e una staffilata dal limite di Exposito all'argentino, donano all'Eibar la prima, storica vittoria (2-0) nella Liga (nel 2001 ce ne fu un'altra, ma in Segunda Division) contro l'Atletico Madrid, buona peraltro per allontanarsi - a 22 punti - dalla "zona rossa".

Colchoneros penalizzati dalle tantissime assenze (out gli infortunati) e ancora imballati dalla sconfitta di Supercoppa contro il Real, ora a +8 dalla band di Simeone, che resta terza in classifica a 35 punti, in compagnia di quel Siviglia battuto 2-1 proprio dalle Merengues nel pomeriggio con una doppietta di Casemiro.

Angel Correa (Atlético de Madrid-Eibar)Getty Images

Il tabellino

EIBAR-ATLETICO MADRID 2-0

Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Tejero, Bigas, Burgos, José Angel; Exposito, Alvarez; Pedro Leon (74' Cristoforo), Orellana (80' De Blasis), Inui; Enrich (87' Charles). All.: Mendilibar.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Saul, Felipe, Savic, Arias; A. Correa, Thomas Partey, Herrera (73' Renan Lodi), Vitolo (88' Oscar Clemente); João Félix (83' Camello), Morata. All.: Simeone.

Arbitro: Jesus Gil Manzano di Don Benito.

Gol: 10' Burgos (E), 90' Exposito (E).

Assist: Enrich (E, 1-0).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Saul, Burgos.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

4' - PERICOLOSO L'ATLETICO MADRID! Punizione scodellata in verticale da Herrera: João Félix e Felipe non ci arrivano sulla mancata uscita di Dmitrovic. La palla esce di poco.

5' - CALCIO PIAZZATO INSIDIOSISSIMO DI PEDRO LEON! Tiro-cross a giro dalla sinistra: Oblak costretto agli straordinari e a stendersi respingendo in calcio d'angolo!

6' - ENRICH! Colpo di testa da pochi passi sulla palla proveniente dalla bandierina: conclusione che sfiora il palo. Ottimo inizio da parte dell'Eibar.

10' - GOL DELL'EIBAR CON BURGOS! Angolo dalla sinistra di Pedro Leon, prolunga aerea di Enrich e tap in vincente dello stopper argentino, tutto solo di fronte a Oblak. Rete inizialmente annullata per presunto offside di Burgos, poi concessa dalla VAR una volta scoperta la smentita, dato che Vitolo era salito tardissimo sul corner di Pedro Leon.

Éibar, AtléticoEurosport

15' - JOÃO FELIX! Sinistro potente, da fuori area, del talento lusitano: Dmitrovic è costretto ad allungarsi per deviare in corner.

22' - BIGAS DA 25 METRI! Ci prova anche l'altro centrale dell'Eibar: Oblak costretto a respingere coi pugni.

25' - CORREA! La colpisce di faccia su cross di Vitolo e "buoco" in area di José Angel: la palla fa la barba al palo ed esce di pochissimo! L'Atletico Madrid reagisce.

45' - CORREA TUTTO SOLO IN AREA! Dmitrovic esce con coraggio, sventando il pericolo: palla che esce, peraltro, rimbalzando proprio sul corpo dell'argentino: Atletico Madrid vicino al pareggio.

51' - BELLISSIMA VOLEE DI ARIAS! Il sostituto di Trippier calcia verso lo specchio su cross lungo, dalla sinistra, di Saul: palla di poco a lato, ottimo tentativi dell'Atleti.

56' - CORREA! L'argentino soffia il pallone al compagno di squadra e, una volta entrato in area, calcia di destro scivolando a terra: palla alta di poco.

85' - EXPOSITO AL VOLO DAL LIMITE DELL'AREA! Palla indirizzata sul primo palo: grandissima risposta in tuffo di Oblak.

88' - IL NEOENTRATO CHARLES CI PROVA SUBITO! Bel tocco sotto, con Oblak in uscita: palla che esce di poco al di fuori del bersaglio grosso.

90' - GOL DELL'EIBAR CON EDU EXPOSITO! Su palla a uscire dopo un calcio d'angolo per il club basco, arriva la staffilata dal limite del centrocampista blaugrana: 2-0!

Il migliore

Edu Exposito. Martello della metà campo basca, che nel finale mette il punto esclamativo con una rasoiata dal limite imparabile anche per un grande portiere come Oblak.

Il peggiore

João Félix. Lento, scontato, a tratti indisponente. Il suo processo di ambientamento nella Liga, prosegue decisamente a singhiozzo.

Il momento social