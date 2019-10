Il Barcellona di Ernesto Valverde vince in scioltezza e con un rotondo 3-0 il match dell’ora di pranzo disputato all’Estadio Municipal de Ipurua contro l’arrembante Eibar di Mendilibar. Mattatori dell’incontro Antoine Griezmann, Lionel Messi e Luis Suarez ovvero tutti i tre tenori del tridente blaugrana che hanno dato spettacolo soprattutto nel secondo tempo quando il Barcellona ha dilagato. Le Petit Diable ha sbloccato la sfida, ha servito l’assist a Messi per il secondo gol ed ha avviato alla grandissima l’azione del terzo gol del Pistolero, sintomo di come il francese si stia integrando alla grande negli schemi del Barcellona. Con questo successo la squadra di Valverde si porta a quota 19 punti, a più uno sul Real Madrid di Zidane che questa sera giocherà a Maiorca e che in caso di vittoria si riprenderà la vetta. Terzo posto per il sorprendente Granada fermo a quota 17 punti.

Il tabellino Eibar-Barcellona 0-3

Eibar: Dmitrovic, De Blasis, Oliveira, Arbilla, Cote, Leon (63’ Edu Exposito), Diop, Alvarez, Orellana, Charles (80’ Garcia), Enrich (71’ Inui)

Barcellona: ter Stegen, Sergi Roberto (46’ Semedo), Lenglet, Umtiti, Jordi Alba, Arthur (71’ Vidal), de Jong (79’ Rakitic), Busquets, Griezmann, Messi, Suarez

Arbitro: Lopez

Reti: 13’ Griezmann (B), 58’ Messi (B), 66’ Suarez (B)

Ammoniti: Diop (E), Charles (E), Alvarez (E), Inui (E), Exposito (E)

La cronaca in 6 momenti chiave

13’ GOOOOOOOOOOOOOOOL! GRIEZMANN! Lancio di Lenglet per il francese che scatta sul filo del fuorigioco, De Blasis scivola e l'ex Atletico Madrid si presenta da solo davanti al portiere e con il sinistro batte il portiere dell'Eibar!

31’ MESSI SI MANGIA IL 2-0! Grande palla di Griezmann per la Pulce che salta Arbilla con un rimpallo, si presenta da solo davanti a Dmitrovic ma tenta un dribbling di troppo e il portiere si salva! Si resta sull'-10 per il Barcellona!

50’ GOOOOOOOOOOOOL! Che scambio Suarez-Messi con il Pistolero che davanti a Dmitrovic segna con un cucchiaino...ANNULLATO PERò PER LA POSIZIONE DI FUORIGIOCO DELL'URUGUAIANO...

56’ Grande giocata di de Jong che con un doppio passo salto l'uomo e serve Suarez in mezzo che va al tiro: blocca a terra Dmitrovic

58’ RETEEEEEEEEEE! MESSI! LA PULCE NON PERDONA ALLA SECONDA VOLTA! de Jong la mette dentro per Suarez che tenta un dribbling di troppo, ma subentra Griezmann che tocca la sfera quel tanto che basta per servire Messi che stoppa e di sinistro batte Dmitrovic

66’ GOOOOOOOOOOOOL! SUAREZ! SEGNANO TUTTI E TRE I TENORI DEL TRIDENTE!Griezmann serve con un gran pallone Messi che invece di calciare serve Suarez che segna a porta sguarnita! 3-0!

Il momento social

Il migliore

Antoine GRIEZMANN- Dicono che non si ancora ambientato al Barcellona e che l’intesa con Messi in campo e fuori fatichi ad arrivare. Le Petit Diable, però, fa parlare in campo e anche oggi segna un gol, sforna un assist e avvia con una grandissima giocata il gol del 3-0. What else?

Il peggiore

Pablo DE BLASIS- Scivola sull’azione che porta al gol Griezmann e soffre molto la pressione blaugrana. Partita non facile per l’argentino di La Plata.