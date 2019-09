Pochi matrimoni nel calcio moderno sono floridi e duratori come quello fra Leo Messi e il Barcellona. La società blaugrana nel 2017 ha firmato con il 5 volte Pallone d’Oro argentino il nono rinnovo di contratto, un accordo su base quadriennale che garantisce alla Pulce, fra ingaggio, bonus e premi alla firma, circa 200 milioni di euro netti. Proprio questo contratto da nababbo in queste ore sta facendo più che mai discutere per una rivelazione del quotidiano iberico El Pais, che sottolinea come Messi abbia preteso ed ottenuto dal Barcellona una clausola unilaterale secondo la quale, ogni stagione a giugno può decidere di abbandonare la squadra, rescindendo il proprio contratto. Unico obbligo per Messi è quello di dover comunicare la propria decisione al Barça con almeno di 30 giorni di preavviso.

Secondo El Pais, nonostante Messi e Bartomeu non abbiano in programma incontri per discutere di un possibile prolungamento del contratto, il club blaugrana è tranquillo per tutta una serie di motivi che vanno dal salario top del 32enne fenomeno di Rosario (50 milioni di euro), la fedeltà mostrata per la causa azulgrana che è a Barcellona e veste la maglia blaugrana dal 2000 e anche l’età che non rende proprio semplicissima un’uscita prematura di Messi. Al Camp Nou inoltre fanno sapere che in passato altre bandiere come Xavi, Puyol ed Iniesta hanno sottoscritto questo tipo di clausola e non se ne sono mai andati... Sognare però non costa nulla.