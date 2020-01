L’attacco è in giornata no? Ci pensa la difesa a tenere a galla i Galacticos... Un gol e mezzo di Varane e un super Courtois, decisivo nel primo tempo almeno in tre occasioni, regalano a Zidane tre punti importantissimi nella sfida al cardiopalma con il Barcellona, impegnato stasera contro l’Espanyol fanalino di coda. Chiude il sipario un piattone di Modric nell’ultima sgroppata del Coliseum Perez prima del fischio finale. 3-0 e +1 sui blaugrana.

Il 2020 madrileno si apre nel migliore dei modi, in attesa di recuperare Hazard (oggi Sergio Ramos era squalificato) e di giocare a Jeddah la Supercoppa spagnola nella nuova competizione a 4 squadre il prossimo 8 gennaio: i Blancos sfideranno in semifinale il Valencia, mentre Messi & Co scenderanno in campo con l’Atletico Madrid.

La cronaca in 5 momenti chiave

23’ PRIMA OCCASIONE PER IL GETAFE - Arambarri stoppa il pallone al limite dell'area e calcia potentissimo, ma centrale: Courtois sventa con i pugni

34’ VANTAGGIO DEL REAL MADRID - I Blancos passano alla prima occasione utile: cinismo totale degli uomini di Zidane! Mendy prova a metterla in mezzo per Varane che approfitta di un'uscita imbarazzante di David Soria. La Var controlla i contatti in area di rigore, ma non interviene. All’intervallo la Liga assegna l’autogol al portiere spagnolo

43’ MISSILE DI FAJR - Altra bordata dei giocatori del Getafe dalla distanza: ancora Courtois decisivo

45’ + 2’ ALTRA PARATA A 5 STELLE DI COURTOIS - Sugli sviluppi di un calcio di punizione Cabrera si libera e svetta sopra tutti: il portiere belga si distende e salva ancora l'1-0 dei suoi

53’ RADDOPPIO DEL REAL MADRID - Questa volta non ci sono dubbi: ha segnato Varane! Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti battuto da Kroos, il centrale francese svetta tutto solo in area e schiaccia la palla in porta di testa. Niente da fare per David Soria. La Var giudica regolare la posizione di partenza del difensore, a segno con un gol e mezzo questo pomeriggio

90'+6' TRIS DEL REAL MADRID - Cala il sipario a Getafe: Valverde scatta in contropiede, e dopo aver saltato la linea di centrocampo e essere arrivato sul fondo, serve a Modric un pallone solo da spingere in porta. L'ex Pallone d'Oro non sbaglia

Il migliore in campo

Raphaël VARANE – E’ l’uomo più pericoloso dei Blancos, per distacco. In occasione dell’1-0 viene aiutato da Soria (e dall’arbitro: c’’è una leggera spinta sull’uscita del portiere). Nel raddoppio stacco imperioso. Marca gli assegnerà la doppietta?

Il peggiore in campo

David SORIA – Il gol dell’1-0 è un regalo di Natale posticipato: uscita inqualificabile

Il momento social del match

Il tabellino

GETAFE-REAL MADRID 0-3 (primo tempo 0-1)

Getafe (4-4-2): David Soria, Damián, Djené, Cabrera, Nyom (dal 79’ Ndiaye), Fajr (dal 60’ Molina), Maksimovic, Arambarri, Cucurella, Ángel, Mata (dall’80’ Portillo). All. Bordalas

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos (dal 69’ Valverde), Isco (dal 69’ Vinicius Junior), Bale, Benzema (dall’81’ Jovic). All. Zidane

Arbitro: José Luis Munuera Montero (Jaen)

Gol: 34’ David Soria (A), 53’ Varane, 90'+6' Modric

Assist: Kroos, Valverde

Ammoniti: Nyom, Damián, Portillo (G), Jovic, Mendy (R)