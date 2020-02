Notte fonda per il Valencia. Dopo l'eliminazione in settimana dalla Coppa del Re per mano del Granada, gli uomini di Celades rimediano una figuraccia nello scontro Champions contro il Getafe. Partita a senso unico, con i padroni di casa in controllo dal primo all'ultimo minuto e con gli ospiti totalmente assenti, incapaci di creare pericoli a Soria e surclassati sotto ogni punto di vista dagli avversari. Il 3-0 va quasi stretto al Getafe, che per un'ora sbatte su Domenech prima di prendersi la partita con la doppietta di Molina in comproprietà con la difesa horror del Valencia. Piove sul bagnato per gli ospiti con l'espulsione diretta di Florenzi, che nel finale falcia da dietro Cucurella, suo incubo per tutta la partita. Il gol di Mata affossa definitivamente gli uomini di Celades: il Granada resta al terzo posto, il Valencia (attualmente quinto in classifica) rischia di essere superato dall'Atletico Madrid.

Il tabellino

GETAFE-VALENCIA 3-0 (primo tempo 0-0)

GETAFE (4-4-2): Soria; Olivera, Djené, Etxeita, Damian; Nyom (dal 61' Kenedy), Maksimovic (dall'89' Timor), Arambarri, Cucurella; Mata, Molina (dall'80' Angel). All. Jimenez.

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Florenzi, Diakhaby, Gabriel Paulista, Gaya; Carlos Soler (dal 70' Kang-in), Kondogbia, Parejo, Ferran; Rodrigo (dal 60' Guedes), Maxi Gómez (dal 90' Sobrino). All. Celades.

Gol: Molina (G), Molina (G), Mata (G)

Ammoniti: Nyom (G), Ferran Torres (V), Gabriel Paulista (V), Damian Suarez (G), Maxi Gomez (V), Diakhaby (V), Arambarri (G), Etxeita (G)

Espulsi: Florenzi (V)

Florenzi - Getafe-Valencia - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

19' MOLINA A UN PASSO DAL VANTAGGIO - Colpo di testa dal centro dell'area di rigore su cross di Nyom: palo sfiorato. Poteva fare meglio l'attaccante, totalmente indisturbato a pochi passi dalla porta di Domenech.

39' DOMENECH MIRACOLOSO CON UN DOPPIO INTERVENTO - Conclusione di Maksimovic neutralizzata dal portiere, sulla respinta Cucurella cerca il secondo palo: grande doppia parata del portiere del Valencia.

45'+1 MOLINA ANCORA A UN PASSO DAL GOL - Calcio d'angolo battuto da parte di Suarez, il colpo di testa sul primo palo esce di niente.

Kondogbia, Jaime Mata - Getafe-Valencia - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

58’ VANTAGGIO DEL GETAFE - Gol strameritato dei padroni di casa: Destro di Maxi Gomez respinto ancora da Domenech, tap-in vincente di Molina da pochi passi. Ma che dormita di Diakhaby...

63’ RISSA NELL'AREA DEL GETAFE - Gaya finisce a terra in area di rigore, i giocatori del Getafe si fiondano su di lui ritenendo eccessiva la sua reazione e scatta la rissa, con anche colpi proibiti tra Gabriel Paulista e Damian Suarez. Quattro ammoniti.

67’ RADDOPPIO DEL GETAFE - Azione personale di Molina, che si porta a spasso una difesa difettosa del Valencia e insacca di sinistro da pochi passi: doppietta personale.

78’ ESPULSO FLORENZI - Dura e inutile entrata da dietro su Cucurella, espulsione diretta: salterà l'Atletico Madrid.

87’ MATA CHIUDE LA PARTITA - Grandissima azione di Angel Rodriguez, che regala al partner d'attacco il gol da pochi passi. Atteggiamento pessimo di Diakhaby, che si ferma e spiana la strada al gol degli avversari.

Il momento social del match

Il migliore

Jorge MOLINA - Nella prima ora di gioco ci prova in tutti i modi, ma Domenech non ne vuole sapere di cedere. Ma è solo questione di tempo: il primo gol è facile facile, il secondo se lo costruisce da solo portandosi a spasso l'inguardabile difesa del Valencia. Avrebbe potuto abbattersi dopo le occasioni neutralizzate dal portiere avversario, ma decide che è meglio perseverare. E ha ragione lui.

Il peggiore

Mouctar DIAKHABY - Un totale disastro. In tutti e tre i gol del Getafe c'è la sua complicità. Nel primo gol si perde Molina, che può ribattere in porta indisturbato. Può capitare. Nel secondo gol viene portato a spasso dall'attaccante avversario, abbocca alla finta come un dilettante e non oppone resistenza al gol del 2-0. Brutto segno. Nel terzo gol si fa saltare nel corpo a corpo da Angel e, invece di provare a recuperare, si ferma completamente e spiana la strada al 2 contro 1 avversario. Imperdonabile.