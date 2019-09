Prosegue la crisi d'identità del Barcellona di Valverde con ancora un Messi a mezzo servizio e all'esordio stagionale in Liga al 46' dopo i guai fisici. Dopo lo spento e fortunoso 0-0 di Dortmund in Champions League, i blaugrana cadono a Granada nella tana della formazione neopromossa di Martinez Penas. Un 2-0 che non ammette repliche e che ha evidenziato la totale assenza di idee di gioco e un nervosismo sempre più imperante tra i giocatori del Txingurri. Un Granada che, con questo risultato, aggancia - almeno per una notte - la vetta della classifica con Siviglia e Atletico Madrid a quota 10 punti. Il Barcellona, invece, resta a quota 7 e mette a referto la seconda sconfitta in campionato dopo sole 5 giornate.

Il tabellino

GRANADA-BARCELLONA 2-0

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Sanchez, Duarte, Neva; Herrera (83' Gonalons), Montoro; Puertas, Azeez, Machis (62' Vadillo); Soldado (57' Fernandez). All.: Martinez Penas.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo (46' Fati); Sergi Roberto, de Jong, Rakitic (62' Vidal); Pérez (46' Messi), Suarez, Griezmann. All.: Valverde.

Arbitro: Guillermo Cuadra Fernandez di Madrid.

Gol: 2' Azeez (G), 66' rig. Vadillo (G).

Assist: Puertas (G, 1-0).

Note - Recupero: 4+3. Ammoniti: Suarez, Piqué, Soldado, Herrera, Fernandez.

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

2' - GOL DEL GRANADA CON AZEEZ! Tutto nasce da un lungo rinvio di Rui Silva: Firpo è disastroso nell'avventarsi sul pallone e, sulla destra, Soldado pesca Puertas, che si libera (forse fallosamente) di Lenglet ed effettua un tiro-cross corretto in rete, prima dalla deviazione di Piqué e poi dalla testa di Azeez: 1-0 dopo 70 secondi e stadio Nuevo Los Cármenes in delirio!

14' - PUERTAS! ANCORA GRANADA! Il numero dieci di casa si sistema la sfera e, dal limite, scaglia un sinistro rasoterra sul primo palo con ter Stegen costretto ad allungarsi in calcio d'angolo.

45'+4 - LUIS SUAREZ! Prova a girarsi in area dopo che Rui Silva era andato a farfalle: la retroguardia del Granata, però, riesce a liberare. Dopo l'intervallo, Valverde manda in campo Messi e Fati.

52' - CHE PASTICCIO TER STEGEN! Il portiere del Barcellona stava per buttarsi la palla dentro la porta, in uscita alta, su cross dalla sinistra dell'esordiente Neva. Palla fermata poi sulla linea con Soldado che va poi a scalciare l'estremo difensore tedesco.

66' GOL DEL GRANADA COL NEOENTRATO VADILLO SU CALCIO DI RIGORE! Massima punizione assegnata con l'ausilio del VAR: dopo una mischia furibonda in area blaugrana, Vidal (anch'egli appena entrato) tocca con un braccio. Dal dischetto, Vadillo spiazza rasoterra ter Stegen e fa 2-0.

75' GRIEZMANN! Il francese arriva dalle retrovie su magia di Messi: "piattone" deviato alto sopra la traversa dalla retroguardia granadista.

90'+2 - VADILLO! Sinistro a giro su calcio di punizione dal limite: palla di poco alta e Granada vicino al tris.

Il migliore

Puertas. Assatanato. Il trequartista del Granada è l'anima di una squadra che - da matricola - pressa, lotta su ogni pallone e segna. Il primo gol è, di fatto, quasi tutto suo.

Il peggiore

Firpo. Serata da incubo per il terzino sinistro ex Betis. Si fa prendere in castagna da Soldado e Puertas in occasione del primo gol, dopo soli 70 secondi di gioco. Da quell'errore, non si riprende più.

