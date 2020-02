Una candidatura che sa di addio: Iker Casillas ha annunciato la sua intenzione di competere per la carica di presidente della Federcalcio spagnola. Sebbene la data delle elezioni non sia stata ancora fissata, possiamo dedurre che questa sua decisione porterà al suo ritiro dal calcio giocato. Casillas, attualmente in forza al Porto, non gioca una partita dall’aprile 2019 a causa di un attacco cardiaco manifestatosi in allenamento. Alle elezioni sfiderà il presidente uscente Luis Rubiales.

CasillasGetty Images

" Sì, mi candiderò alla presidenza della RFEF quando saranno convocate le elezioni. Insieme faremo sì che la nostra Federazione possa essere all'altezza del miglior calcio del mondo: quello spagnolo. Ho informato di questa decisione il presidente del mio club, il Porto, al quale posso solo esprimere il mio più profondo ringraziamento. Stiamo lavorando con il massimo rispetto e decisione nella nostra candidatura. Più di 23000 elettori si aspettano elezioni giuste e trasparenti". "

La leggenda del Real Madrid si presenterà alle porte della Federcalcio iberica potendo vantare un folto palmares che comprende 5 campionati spagnoli e 3 Champions League. Non male come biglietto da visita.