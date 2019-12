Il Barça blinda Ansu Fati: rinnovo e 400 milioni di clausola al primo contratto da professionista

17 anni e vale già un capitale. Ansu Fati ha firmato il rinnovo di contratto con il Barcellona, che prova a blindare il ragazzino che ha battuto diversi record di precocità nella storia del Barça e della Liga. Il classe 2002, infatti, ha appena prolungato fino a giugno 2022 con i catalani che fanno crescere la clausola rescissoria da 100 a 170 milioni per ‘scippare’ il talento di origini guineensi.

Non solo, il Barcellona mette le cose in chiaro per il futuro. Al prossimo contratto da professionista, ad oggi Fati non lo può firmare perché minorenne, la clausola rescissoria sarà alzata a 400 milioni. L’esterno d’attacco della Nazionale spagnola Under 21 vale già così tanto?