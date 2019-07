Il Barcellona ufficializza Antoine Griezmann: pagata la clausola da 120 milioni all'Atletico

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'ingaggio di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid. "C'est magnifique" twitta il club catalano. Questa mattina i legali dell'attaccante francese si sono recati negli uffici della Liga per versare i 120 milioni della clausola rescissoria al club colchonero.

Successivamente, con un comunicato sul proprio sito il Barcellona ha annunciato anche che Griezmann ha firmato un contratto per 5 stagioni fino al 30 giugno 2024 con una clausola rescissoria 'monstre' di 800 milioni di euro. Successivamente sarà comunicato anche il programma della presentazione del Petit Diable.

Una trattativa che, in qualche modo, pone fine alle polemiche degli ultimi giorni, in cui l'Atletico aveva accusato il club catalano di "scorrettezza" per essersi accordato prima col giocatore e poi con la società di appartenenza. Ad ogni buon conto, quello di Griezmann è il sesto trasferimento più costoso della storia del calcio, nella speciale classifica guidata da Neymar, Philippe Coutinho, Kylian Mbappé, João Félix e Ousmane Dembélé.