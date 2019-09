Il Real Madrid di Zinedine Zidane parte a rilento con il Levante ma pian piano prende in mano le redini della partita e nel primo tempo, nel giro di 15 minuti manda al tappeto la squadra valenciana grazie alle reti di Benzema, doppietta tra il 25’ e il 31’, e la rete di Casemiro. Nella ripresa, però, la squadra ospite accorcia le distanze con l’ex Mayoral e la riapre definitivamente a un quarto d’ora dalla fine con il gol di Melero. Decisiva la parata di Courtois su Vezo al 92'. Come al solito problemi d’equilibrio per il Real che ha subito 30 gol nelle ultime 33 uscite a testimonianza di come la squadra sia fin troppo sbilanciata in avanti. Positiva la prova di James Rodriguez, ottima quella di Benzema. Mezz’ora per Hazard e Militao, pochi minuti per Jovic. Oggi per il Real contava vincere e con questo successo prezioso sale a quota 8 punti e ora dovrà sperare in un passo falso di Siviglia e soprattutto dei cugini dell’Atletico per stare il più vicino possibile alla vetta. Questa vittoria dà ossigeno al Real che in settimana affronterà il Psg in Champions League.

Il tabellino

REAL MADRID (4-1-4-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos (61’ Militao), Marcelo; Casemiro (60’ Hazard); Lucas Vazquez, James, Kroos, Vinicius; Benzema

LEVANTE (5-4-1): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo, Duarte 68’ Gonzalo Melero), Postigo, Clerc; Rochina (68’ Roger), Vukcevic (56’Bardhi), Campana, Morales; Mayoral

Arbitro: Bengoetxea

Reti: 25’, 31’ Benzema (R), 40’ Casemiro (R), 49’ Mayoral (L), 75’ Melero (L)

Ammoniti: Casemiro (R), Lucas Vazquez (R), Vezo (L), Clerc (L)

La cronaca in 124 momenti chiave

6- LEVANTE VICINO AL GOL! CON DUARTE! Mayoral la spizza di testa e la palla carambola su Duarte finendo sul fondo di poco alla sinistra di Courtois! Brivido per i blancos!

13’- Ci prova KROOS con un destro a giro dalla distanza: la sfera gira troppo e finisce sul fondo

16’ KROOOOOOOOS! Para Aitor Fernandez! Gran destro del tedesco da dentro l'area che trova il grande intervento del numero uno del Levante!

20’ Tiro di Benzema: mette in angolo il numero uno del Levante! Grande occasione per il Real e grande parata di Fernandez!

21’ Lucas Vazquez va al tiro: Fernandez con l’aiuto del palo si rifugia in angolo.

25’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! REAL MADRID IN VANTAGGIO! BENZEMA! Cross di sinistro di Carvajal con l'ex Lione che svetta di testa e buca il numero uno del Levante!

31’ GOOOOOOOOOOOOOOL! ANCORA BENZEMA! Grande scambio tra il francese e James Rodriguez che gli ridà il pallone con il contagiri. Benzema controlla in area di rigore e con il sinistro di piatto spiazza Fernandez! 2-0 Real!

40’ GOOOOOOOOOOOOOOOL! CASEMIRO! 3-0 REAL! Benzema lavora un buon pallone per Vinicius che fugge sulla destra e mette in mezzo per Casemiro che come una furia insacca! Assist del brasiliano Vinicius

49’ GOOOOOOOOOOOOOL! Grande palla dentro di Morales per Borja Mayoral, l'ex che non esulta, che trafigge Courtois! Assist di Clerc

51’ Grande palla in mezzo di Benzema per James Rodriguez che viene chiuso dall'ottimo intervento del portiere del Levante!

57’ Grande azione di Benzema che salta due uomini, converge e calcia di destro a giro: la palla sbatte sul palo e finisce sui piedi di Vinicius che calcia fuori

66’ Fa tutto benissimo Hazard che converge e spara con il destro: Aitor Fernandez la mette in calcio d'angolo!

75’ GOLLLLLLLLLLLLLLL! GRANDE CROSS DI CLERC PER LA TESTA DI MELERO CHE APPENA ENTRATO TRAFIGGE COURTOIS!

92' Courtois!!! Salva tutto su Vezo!

Il migliore

Karim BENZEMA - Segna una doppietta che lo porta così a quota 4 reti in 4 giornate. Il francese è sempre più insostituibile in attacco. Con questi due gol Benzema aggancia Salinas a livello di reti con il Real in campionato. L’ex Lione è a meno quattro ora da Puskas.

Il peggiore

Daniel CARVAJAL- Bravo in fase offensiva, molto meno in quella difensiva. Si fa beffare ingenuamente da Melero sul gol del 3-2 che rimette in partita il Levante. Da rivedere.