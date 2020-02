Il Siviglia frena ancora, ma Suso incanta: gol e prestazione super contro l'Espanyol

Il Siviglia per la terza partita consecutiva non centra il bottino pieno, mister Julen Lopetegui è sempre più in bilico ma Suso ha rubato la scena in Siviglia-Espanyol 2-2 con un gol degno della sua fama: dribbling secco e sinistro radente in buca d’angolo sul primo palo.

La seconda squadra di Barcellona porta particolarmente bene al 26enne andaluso: si perché all’Espanyol ha segnato il suo primo gol in Liga (con la maglia dell’Almeria) e ora anche l’ultimo! Per la cronaca l’altro gol del Siviglia l’ha messo a segno un altro rossonero, Lucas Ocampos!

La partita "mostre" di Suso

Numeri davvero impressionanti quelli dell'ex croce e delizia rossonera:

1 gol

1 assist

76 tocchi

5/6 dribbling completati

6 passaggi chiave

3 grandi occasioni create

8/10 duelli vinti (a terra)

1/1 duelli vinti (aerei)

1/1 passaggi lunghi

2 tackle