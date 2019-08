Il solito Atletico Madrid: successo 1-0 "di nervi" contro il Getafe, decide Morata

L'Atletico Madrid vince 1-0 contro il Getafe nel posticipo che chiude la prima giornata di Liga. Decide - su assist di Trippier - un colpo di testa vincente al 23' di Morata, che nel secondo tempo si fa parare un rigore da Soria, assegnato dopo un gioco di prestigio (l'unico, peraltro) del talentino João Félix, uscito di scena per crampi poco dopo l'ora di gioco. Un'espulsione per parte (Jorge Molina e Renan Lodi) nel primo tempo e tanto nervosismo: il solito copione, insomma, alla Diego Simeone, che comunque si intasca i tre punti. A seguire il match dalla tribuna, gli squalificati Diego Costa (per giunta infortunato) e Angel Correa, inseguito dal Milan in sede di calciomercato.

atletico getafeEurosport

Il tabellino

ATLETICO MADRID-GETAFE 1-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Renan Lodi; Koke, Saul, Thomas Partey (62' Hermoso), Lemar (72' Vitolo); Morata, João Félix (66' Llorente). All.: Simeone.

Getafe (4-4-2): Soria; Nyom, Gonzalez, Djene, Cabrera (46' Raul Garcia); Damian Suarez (64' Angel), Arambarri, Fajr, Cucurella; Jorge Molina, Jaime Mata (80' Gallego). All.: Bordalas.

Arbitro: Guillermo Cuadra Fernandez di Madrid.

Gol: 23' Morata (A).

Note - Recupero 1+4. Espulsi: 39' Jorge Molina (G) per intervento non regolamentare, 42' Renan Lodi (A) per doppia ammonizione. Ammoniti: Cabrera, Fajr, Nyom, Saul, Angel.

atletico getafeGetty Images

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

13' - CONTROPIEDE ATLETICO MADRID! Morata, veloce, manda in profondità per João Félix, anticipato di un soffio dall'uscita di Soria.

23' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON MORATA! Perfetto assist dalla destra di Trippier - smarcato bene da Thomas Partey - e colpo di testa vincente dell'ex Chelsea, Juventus e Real: 1-0 Colchoneros.

atletico getafeGetty Images

33' CI PROVA IL GETAFE! Punizione di Fajr con traiettoria bassa e a giro: pallone che attraversa una selva di gambe e che termina di poco a lato.

39' - ROSSO A JORGE MOLINA E GETAFE IN DIECI! L'attaccante ospite scalcia, a centrocampo, il tendine d'achille di Thomas Partey. Un intervento, secondo le direttive di quest'anno degli arbitri spagnoli, passibile di espulsione.

atletico getafeGetty Images

42' - ROSSO A RENAN RODI DELL'ATLETICO MADRID! Parità numerica subito ristabilita dalla doppia ammonizione, nel giro di un minuto, del terzino sinistro dei Colchoneros, che prima trattiene Arambarri e poi rifila una manata, in contrasto aereo, a Damian Suarez.

atletico getafeEurosport

56' - SORIA PARA UN CALCIO DI RIGORE A MORATA! Occasione sprecata dall'Atletico Madrid: penalty assegnato per atterramento in area di Gonzalez su João Félix, scattato in velocità dopo aver dribblato tre giocatori Azulnes. Dal dischetto, Morata angla la conclusione ma il portiere del Getafe è bravissimo a respingere.

atletico getafeGetty Images

86' - TRAVERSA DEL GETAFE! Dopo una lunga fase di pressione della squadra ospite con un Atletico Madrid sempre più rintanato in difesa, sinistro potentissimo del neoentrato Angel, che si stampa clamorosamente sul legno più alto: sfortunati gli Azulones...

89' - CONTROPIEDE ATLETICO MADRID! Morata favorisce la conclusione del neoentrato Vitolo, ma Soria esce benissimo e respinge.

Il migliore

Kieran TRIPPIER (Atletico Madrid): subito devastante l'impatto nella Liga spagnola. L'ex Tottenham corre a perdifiato e confeziona un assist "al bacio" per Morata, nell'occasione che ha deciso l'incontro.

atletico getafeEurosport

Il peggiore

Renan LODI (Atletico Madrid): al contrario di Trippier, serata da dimenticare alla sua "prima" coi Colchoneros. Il terzino brasiliano ex Atletico Paranaense, commette due falli sciocchi e da ammonizione nel giro di un minuto subito dopo la superiorità numerica acquisita dall'Atleti per l'espulsione dell'attaccante avversario Jorge Molina. Certamente, Simeone non gli avrà risparmiato la strigliata...

