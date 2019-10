Alguacil: "Messi non sa cos'è l'umiltà. Non si adatterebbe ai valori della Real Sociedad"

Durante la settimana è stato uno dei nomi più chiacchierati per la sua disputa con l’Hacienda (l’Agenzia Statale di Amministrazione tributaria spagnola), ma Messi è stato nuovamente nominato, questa volta da Imanol Alguacil, il tecnico della Real Sociedad.

L’allenatore della squadra basca, attualmente 5a nel campionato spagnolo, è stato intervistato da Marca per commentare l’inizio della Liga e alla domanda “alleneresti Messi”, Alguacil ha stupito tutti...

" Messi è un giocatore incredibile e fa cose incredibili, ma non si adatterebbe ai valori e allo stile della Real Sociedad. I grandi giocatori come lui non sanno che cosa sono l’umiltà e soprattutto la normalità. Allenare Messi mi farebbe venire il mal di testa, anche se potrei vincere più partite insieme a lui "

Beh, che risposta! Secondo molti è il miglior giocatore della storia del pallone, ma Messi non sempre raccoglie consensi in maniera trasversale. Il prossimo 15 dicembre ci sarà la sfida tra Real Sociedad e Barcellona all’Anoeta e chissà che non possa esserci la risposta del giocatore argentino.