In Spagna sicuri: Cristiano Ronaldo di nuovo tra i favoriti del Pallone d'Oro

Cristiano Ronaldo è di nuovo il grande favorito per il Pallone d'Oro. Ne sono sicuri in Spagna, per la precisione 'Marca'. Secondo il quotidiano sportivo l'attaccante della Juventus ha di nuovo tutti i requisiti per mettere in bacheca il trofeo: sarebbe il suo sesto. Nell'ultima stagione, la sua prima con i bianconeri, il 34enne attaccante ha continuato a polverizzare record e a segnare gol decisivi.

Video - Van Dijk: "Io Pallone d'Oro? No, lo merita Messi. È il migliore anche se non ha giocato la finale" 00:26

Sfumato il grande obiettivo Champions, CR7 ha comunque centrato la doppietta campionato-Supercoppa Italiana mentre con il Portogallo ha sollevato la Nations League. La scorsa stagione fu il croato Modric a imporsi, proprio davanti a Ronaldo e a Leo Messi. E l'argentino si conferma il concorrente più temibile per il lusitano: con lui, sostiene 'Marca', in lizza per il premio ci sono Mbappé, Mané e Van Dijk.