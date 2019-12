38 anni e non sentirli. Joaquin continua ad essere decisivo, anche in un campionato come la Liga. Nella gara del pomeriggio tra Betis e Athletic è, infatti, Joaquin a prendersi la scena con una tripletta storica. Non solo l’aver fatto gol, non solo l’aver fatto una tripletta, ma il tutto nel giro di 20 minuti.

Al Benito Villamarín gli andalusi superano i baschi dell’Athletic per 3-2, e partono alla grande con una tripletta del classe ’81 nei primi 20 minuti. Score aperto al 2’ con un destro da dentro l’area su assist di Emerson, poi arriva il destro all’angolino più lontano dopo lo scarico di Álex Moreno. Al 20’ arriva anche il 3-0, ancora con Joaquin che finalizza il contropiede fatto partire da Loren. E dire che l’Athletic cerca la rimonta e si avvicina con le reti di Iñaki Williams (su rigore) e Yuri Berchiche, ma non basta per fare punti in quel di Siviglia.

Joaquin - Betis-Athletic - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

È una tripletta storica, ma non la prima nei primi 20 minuti di gioco. Il record appartiene a Bestit (1929) e Mundo (1944), entrambi in 15 minuti di gioco. Più recentemente, una tripletta nei primi 20 minuti l’anno fatta anche Quique Setién (lo scorso anno proprio allenatore del Betis) nel 1984 e Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid nello 0-6 in casa dell’Espanyol (12 settembre 2015).