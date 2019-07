L'agente di Bale tuona: "Non c'è mai stato un rapporto con Zidane"

" È semplice: a Zidane non piace Gareth. Non c'è un rapporto tra di loro, non c'è mai stato "

Non usa mezzi termini Jonathan Barnett, l'agente di Gareth Bale, per descrivere la situazione del suo assistito, ai ferri corti con il Real Madrid.

Il gallese, protagonista di una telenovela di mercato, ha un contratto con il Real Madrid - ricorda 'As' - per altre tre stagioni (fino al 2022) e guadagna 14,5 milioni netti (30 lordi) all'anno. I Blancos, quindi, devono fare i conti con una spesa di 90 milioni per un giocatore che, sostanzialmente, non è nei piani dell'allenatore. Ma Florentino Perez non è intenzionato a farlo partire a cuor leggero dopo che è saltata la trattativa con il Jiangsu Suning, in Cina. Il sogno di Bale è quello di tornare in Premier League: Tottenham o Manchester United le possibili destinazioni.