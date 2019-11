L'Atletico Madrid fermato sull'1-1 a Granada a tre giorni dalla Juventus

L'Atletico Madrid non va oltre l'1-1 a Granada nella 14esima giornata della Liga.

I Colchoneros, che fra tre giorni sfideranno in Champions all’Allianz Stadium la Juventus di Sarri per contendersi il primo posto nel girone, hanno trovato il gol nella ripresa con Renan Lodi, il pari di Sanchez per il Granada.

In classifica, la squadra di Simeone resta a -3 dalla capolista Barcellona che ha una partita in meno. Nell'altra gara del pomeriggio, il Betis supera per 2-1 il Valencia.