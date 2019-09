L'Atletico Madrid va ko 2-0 con la Real Sociedad prima della Juve, infortunio per Oblak

Prima sconfitta in campionato per l'Atletico Madrid - prossimo avversario della Juventus in Champions League mercoledì prossimo - che cade 2-0 sul campo della Real Sociedad nella gara valida per la quarta giornata della Liga spagnola.

A segno nella ripresa il gioiellino scuola Real Madrid Odegaard al 13' e Monreal al 16'. Come se non bastasse, i colchoneros hanno perso per infortunio il portiere Oblak, uscito al 21' del secondo tempo. La squadra di Simeone rimane così ferma a 9, mentre i baschi avanzano a 7.