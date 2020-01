L'ex Inter Rey Manaj finisce al Barcellona: clausola rescissoria di 50 milioni

Che sorpresa, Rey Manaj va al Barcellona. L’attaccante classe ’97 è stato acquistato dal club catalano che ha speso 700 mila euro per prelevarlo dall’Albacete, con l’albanese che ha firmato un contratto fino al 2023.

Manaj, attaccante che abbiamo visto all’opera in Italia con le maglie di Cremonese, Inter, Pescara e Pisa. Dopo una stagione alla Cremonese in Lega Pro, fu acquistato dall’Inter per la squadra Primavera ma debuttò comunque in Serie A nella stagione 2015-2016. Poi i prestiti a Pescara, Pisa e Granada, fino al passaggio all’Albacete nell’estate del 2018.

Oggi il clamoroso passaggio al Barcellona, anche se verrà girato alla squadra B in terza divisione. Il club catalano ha anche imposto una clausola rescissoria di 50 milioni.