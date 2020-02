La Liga dà l'ok al Barça: può comprare una punta, ma non potrà giocare in Champions

Il Barcellona ha avuto l’ok da parte della Lega calcio spagnola, LaLiga, per acquistare un nuovo attaccante nonostante la chiusura del mercato del 31 gennaio scorso. Considerando gli infortuni di Luis Suárez (5 mesi) e Ousmane Dembélé (6 mesi), infatti, il Barça è stato autorizzato a fare un altro acquisto entro la fine del mese di febbraio per completare il reparto attaccanti. Ovviamente, il giocatore che verrà tesserato sarà utilizzalibile solo per il campionato e non per la Champions (le lista per l’Europa erano da presentare entro e non oltre la mezzanotte del 3 febbraio).

Non potrà giocare contro il Napoli

Il Barcellona, quindi, non potrà utilizzare il nuovo giocatore - sempre se dovesse arrivare - per il doppio impegno contro il Napoli agli ottavi di finale di Champions (25 febbraio l’andata al San Paolo, il 18 marzo il ritorno al Camp Nou).

Willian José l’osservato speciale

Sempre se dovesse arrivare… Sì perché tutti i nomi pensati dal ds Abidal hanno valutazioni incredibile, con i club di proprietà che hanno sparato cifre incredibili. Il nome principale è quello di Willian José della Real Sociedad che già sarebbe dovuto partire nel mercato invernale, anche se è rimasto e ha perso il posto tra i baschi vista l’esplosione di Alexander Isak. L’attaccante brasiliano, passato dalle giovanili del Real Madrid, si è fatto notare nel periodo passato al Las Palmas, allenato proprio da Quique Setién. Ecco perché è stato fatto il suo nome, anche se il giocatore ha una clausola rescissoria di 70 milioni, mentre il Barça si è fermato a 35.

In lizza anche l’ex Arsenal Lucas Perez

Come detto, il nome principale è quello di José. Sul taccuino ci sono anche Ángel Rodríguez (Getafe), Loren Morón (Betis) e Lucas Pérez (Alavés). Per l’attaccante del Getafe servono 20 milioni e non potrà arrivare prima del week end, considerando che domenica 16 febbraio ci sarà prorio Barcellona-Getafe al Camp Nou. Per l’attaccante del Betis servono addirittura 40 milioni, ma è difficile un suo arrivo: Quique Setién lo ha allenato in Andalusia, ma non l’ha mai considerato un titolare. Lucas Pérez, invece, ha anche esperienza internazionale avendo vestito, ma con poco successo, le maglie dell’Arsenal e del West Ham United: per lui servono 15 milioni.