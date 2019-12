La Liga non ha un padrone! Barcellona-Real Madrid finisce 0-0, un risultato che mancava da 17 anni

Che Real Madrid, ma non basta per conquistare i tre punti al Camp Nou con un Barcellona che si difende ad oltranza. Finisce 0-0 al Camp Nou, un risultato che mancava da 17 anni. Le due squadre, infatti, non terminavano un Clasico con questo risultato dal 13 novembre 2002: sulle panchine c’erano da una parte van Gaal e dall’altra Del Bosque. Tante esclusioni in avvio di gara (Modric, Vidal e Busquets), ma a prendrersi la scena sono incredibilmente Isco e Bale che ritrovano i fasti di un tempo. Nel Barcellona delude Suarez, con Messi che va a sprazzi ma che mette sempre paura quando parte in velocità palla al piede. Un risultato che può comunque essere entusiasmante: sarà la Liga più combattuta di sempre?

Tabellino

Barcellona-Real Madrid 0-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo (55’ A.Vidal), Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitić, F.de Jong; Messi, L.Suárez, Griezmann. All. Ernesto Valverde

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy; Valverde (80’ Modrić), Casemiro, Kroos; Isco (80’ Rodrygo); Bale, Benzema. All. Zinédine Zidane

Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Ammonti: 21’ Rakitić, 40’ L.Suárez, 45’ Lenglet, 66’ Casemiro, 76’ Isco, 78’ Sergio Ramos, 90+2 Carvajal

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

17’ CHANCE REAL MADRID - Colpo di testa di Casemiro sugli sviluppi del corner, salva tutto Piqué sulla linea di porta.

25’ DOPPIO TER STEGEN - Il portiere tedesco prima intercetta col piede sul cross di Benzema in direzione di Isco, poi effettua un grande intervento sul destro da fuori di Casemiro.

30’ SALVA TUTTO SERGIO RAMOS - Contropiede Barcellona: Courtois anticipa Sergi Roberto lanciato da Alba, ci prova poi Messi al volo, ma salva sulla linea Sergio Ramos.

31’ DESTRO DI VALVERDE - Il Barcellona non riesce a respingere, palla per Valverde che ci prova al volo e sfiora il palo alla sinistra di ter Stegen.

41’ ALBA SI MANGIA UN GOL - Che palla di Messi per l’inserimento di Alba, sinistro al volo dell’ex Valencia ma non trova la porta di Courtois da due passi.

68’ BALE VICINO AL GOL - Altra chance a campo aperto per il Real Madrid con la transizione di Valverde, servizio per Bale che calcia con il sinistro ma trova solo l'esterno della rete.

72’ GOL ANNULLATO A BALE - A segno il gallese da due passi sul cross di Mendy da sinistra. Tutto inutile, però, perché c’era il fuorigioco del francese sul lancio di Casemiro.

Il migliore

Gareth BALE - Ma il Bale visto nelle ultime due stagioni era lo stesso di quello visto questa sera al Camp Nou? Che prestazione del gallese che va a mordere su tutti i difensori del Barcellona, alla caccia di recuperare un pallone. Sempre in movimento, tagli a non finire e sgroppate a mettere in difficoltà Piqué e Lenglet. Trova anche il gol, ma viene annullato per un fuorigioco precedente di Mendy.

Il peggiore

Luis SUÁREZ - Annullato completamente dai due centrali del Real Madrid. Poi si fa innervosire per pochissimo ed esce dalla partita.