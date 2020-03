Le 5 verità di Real Madrid-Barcellona: Blancos in salute, la difesa blaugrana continua a ballare

1) Il Real Madrid scoppia di salute

Dopo le sconfitte, in rapida successione, contro Levante e Manchester City, molti interrogativi erano stati avanzati sullo stato fisico e mentale della formazione di Zinédine Zidane. Un momento difficile da gestire, dopo lo 0-1 del "Ciutat de Valencia", con cui i Blancos avevano (momentaneamente) perso la testa della classifica, salvo poi compromettere, in settimana, il proprio cammino in Champions contro la certamente più quotata corazzata di Pep Guardiola. Invece, nel Clasico, a fare la differenza è stata proprio la maggior freschezza e veemenza negli attacchi di Sergio Ramos e compagni, martellanti sino al minuto 93 grazie alle giocate dei vari Valverde, Kroos e, soprattutto, Carvajal. Un ottimo segnale per il rush finale di stagione e, soprattutto, cima della graduatoria riconquistata, a +1 sul Barcellona con cui ora (dopo lo 0-0 dell'andata) i Blancos sono in vantaggio anche nell'eventuale conteggio degli scontri diretti.

2) Il Barcellona, se attaccato, "balla" parecchio in difesa

La sensazione si era già avuta nel match di Champions League del San Paolo, contro il Napoli. Il Barcellona, oltre a patire - sul lungo periodo - una panchina divenuta relativamente corta dopo i tanti infortuni, è squadra che, in difesa, qualche problema continua ad avercelo. Piqué, al Bernabéu, è stato l'unico a non deludere ma, anch'egli, in passato, ha avuto cali di concentrazione. Male Umtiti, Semedo e l'interditore Busquets con Messi, là davanti, a girare ancora una volta a vuoto sotto gli occhi di Cristiano Ronaldo, nel suo blitz al Bernabéu. Tradotto, i ragazzi di Gattuso devono andare al Camp Nou e provare a buttarla sull'intensità, senza paura. Ne vale la pena.

3) Junior Vinicius, solo conferme

Accelerazioni fulminanti, dribbling che ubriacano, gol che sposta sul piano madridista il Clasico. Serata indimenticabile per il gioiello brasiliano classe 2000, che certo aveva palesato peccati di gioventù ma che, ormai, sembra avviato a una carriera da top player assoluto. A Zidane il compito di non fargli perdere, proprio sul più bello, la via maestra.

Vinicius Jr. of Real Madrid celebrates after scoring his team's first goal during the Liga match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu on March 01, 2020 in Madrid, SpainGetty Images

4) La meritata favola di Mariano Diaz

Appena 40' in Supercoppa di Spagna e 0' disputati in campionato. Poi, l'attaccante di origini dominicane ex Lione, entra al 91' nella classica sostituzione per perdere tempo, a pochi istanti dal triplice fischio, e dopo una manciata di secondi segna la rete che chiude la partita più importante della stagione iberica. Se non è una favola questa...

Mariano anota en el Madrid-BarçaGetty Images

5) Ter Stegen è il miglior portiere al mondo

Una sentenza? Una verità, bella e buona. Perché alzi la mano a chi non è "caduta la mascella" nel vedergli prendere quel pallone a giro destinato da Isco sotto l'incrocio dei pali. Parata da extraterrestre del calcio. Ma basterà al Barcellona per arrivare ad alzare qualche trofeo al termine di questa particolarissima stagione?