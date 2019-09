Le pagelle di Atletico-Real 0-0: Thomas è ovunque, Hazard delude. Il migliore in campo è Oblak

--- Le pagelle dell'Atletico Madrid ---

Jan OBLAK 7 - Un miracolo che vale quanto un gol. Sul colpo di testa di Benzema vola d'istinto e salva il risultato. Decisivo anche nel primo tempo durante il Kroos show

Kieran TRIPPIER 6,5 - Copre tutta la fascia, sale e scende decine di volte. Partita di grande fisicità dell'ex Tottenham, aiutato da uno spento Hazard, cliente sorprendemente facile dalla sua parte

Stefan SAVIC 6,5 - Impeccabile nei contrasti aerei, difende e imposta a testa alta. Vince la sfida con Benzema, tranne in un caso che può però decidere il derby

José GIMENEZ 6 - Agisce in anticipo compensando il deficit tecnico con i suoi avversari. E ha ragione

Renan LODI 6 - Perde qualche pallone di troppo, ma fa ampiamente il suo dovere: attacca, ma sa anche difendere. Buon impatto nel suo primo derby (dal 61' LEMAR 5,5 - Entra con tante aspettative, quando l'inerzia del match sembra essere girata dalla parte di Simeone, ma alla fine della fiera delude)

KOKE 6 - Solita legna a centrocampo e qualità in impostazione. Prestazione positiva

SAUL Nigeuz 6 - Meno incisivo del solito, sfiora il gol partita di testa nella ripresa.

THOMAS Partey 7 - Il migliore in campo assieme a Oblak. Festeggia la 100esima partita con i Colchoneros nella partita più calda. E' Cholismo allo stato puro: un guerriero che regala giocate da 10. A tratti invisibile, ma onnipresente. Spinge sull'out di destra con spirito di sacrificio. Insostituibile

VITOLO 6 - E' la sorpresa tra i titolari di Simeone. Qualche giocata di qualità e tanta quantità, spaziando tra destra e sinistra. Il Cholo lo toglie all'intervallo (dal 46' CORREA 6 - Buon impatto sulla partita, ma niente di speciale. Il Milan gradisce)

JOAO FELIX 6,5 - Si presenta al battesimo del derby di Madrid con un tunnel a Sergio Ramos. Illude il Wanda con un paio di conclusioni e delizia con giocate da funambolo unite alla grande rapidità nello stretto. Gli manca solo il gol

DIEGO COSTA 5,5 - Sacrificio, sacrificio, sacrificio. Poco altro

All. Diego SIMEONE 6,5 - Vince la sfida con Zidane, prova a vincere la partita quando ambiente e tattica si mettono dalla sua. Ma la fortuna, questa volta, non ha aiutato l'audace

Joao Felix sfida Sergio Ramos in Atletico-RealGetty Images

--- Le pagelle del Real Madrid ---

Thibaut COURTOIS 6 - Le conclusioni dell'Atletico sono tutte fuori dallo specchio, per cui lui non è molto utilizzato. Attento

Daniel CARVAJAL 6 - Copre bene. Prova sufficiente, senza acuti

Raphaël VARANE 6,5 - Un gigante nei duelli aerei, regge e a tratti annulla Diego Costa.

Sergio RAMOS 5,5 - Dopo due minuti fa capire a Joao Felix chi comanda con una spallata dopo aver subito un tunnel dal talentino classe '99. Da lui ci si aspetta almeno la personalità, ma manca anche quella nella notte del Wanda

NACHO Fernández 6,5 - E' l'assistman che non ti aspetti del Real: prima serve un cross rasoterra a Bale poi crea l'occasione regina per la testa di Benzema. Sorprendente

Toni KROOS 6,5 - E' l'uomo più pericoloso di Zidane nel primo tempo con tre conclusioni che fanno tremare il Wanda. In ritmo costante

CASEMIRO 6,5 - E' ubiquo. Fa sua tutta la zona centrale del campo

Eden HAZARD 5 - Partiamo da un'attenuante: è appena rientrato dall'infortunio alla coscia che ha funestato il suo sbarco tra i Galacticos. Detto questo, la sua prestazione è senza ombra di dubbio insufficiente, sotto ritmo, poco ispirato e fuori dalla partita. Siamo abituati a ben altro da lui.

Federico VALVERDE 6 - Zidane ha voluto tenerlo a Madrid quest'estate a costo di sacrificare Marcos Llorente e Ceballos e in effetti la qualità non gli manca (dal 68' MODRIC 6 - Il gran ritorno del Pallone d'Oro è la note più dolce della serata blanca).

Gareth BALE 5 - Qualche sgroppata, ma niente di più. Spreca una ghiotta occasione nella ripresa

Karim BENZEMA 6 - Viene imbrigliato da Savic e Gimenez. Nel finale il destino gli riserva la palla del match, ma Oblak fa il miracolo

All. Zinedine ZIDANE 6 - Si affida ai soliti noti, ma le risposte stentano ad arrivare. Inserisce James troppo tardi e per poco non la vince. E' primo senza strafare, ora il Bruges per dimenticare l'esordio shock in Champions.