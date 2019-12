Le pagelle di Barcellona-Real Madrid 0-0: Bale e Isco tornano grandi, Suarez si lamenta e basta

Le pagelle del Barcellona

Marc-André TER STEGEN 6 - Il Real Madrid crea tante occasioni, ma lui viene chiamato poco in causa in realtà. Si fa comunque trovare pronto quando richiesto.

Nélson SEMEDO 5 - Soffre e tanto dalle sue parti, ma non viene aiutato dai compagni. Non riesce neanche ad essere utile in fase offensiva. (dal 55’ Arturo VIDAL 6 - Cerca di dare più ritmo alla manovra, ma non è decisivo).

Gerard PIQUÉ 7 - Grandissima prestazione del centrale catalano, che fa subito due-tre interventi decisivi senza dimenticare il salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Casemiro. Anche nella ripresa non cala la sua performance.

Piqué, Benzema - Barcellona-Real Madrid - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Clément LENGLET 6,5 - Non stava vivendo un gran momento, tanto che qualche ‘probabile’ dava Umtiti titolare. Invece è bravo a limitare un Bale in stato di grazia: pochi errori e interventi sempre importanti.

Jordi ALBA 5,5 - Garantisce sempre il suo sulla fascia sinistra, ma a pesare è la clamorosa occasione fallita a fine primo tempo.

Sergi ROBERTO 5,5 - Primo tempo di nulla per Sergi Roberto che è un peso morto a centrocampo. Anche in difesa fatica, dovendo stare attento alle sgoppate di Mendy sulla fascia.

Ivan RAKITIĆ 5,5 - A sorpresa gioca in mezzo al posto di Busquets, ma fatica a dare qualità a centrocampo. La posizione di Isco è decisiva, con l’andaluso che rallenta sempre i movimenti del croato.

Frenkie DE JONG 5,5 - Qualche fiammata, ma nulla di più.

Lionel MESSI 6,5 - Quando prende palla fa sempre paura. Qualche errore di troppo però davanti, errori non da lui. Ma le chicche di questa partita sono i rientri in difesa, ne fa uno nel primo tempo non lasciando scappare Casemiro, incredibile quello a fine partita evitando la conclusione di Mendy in area di rigore.

Luis SUÁREZ 5 - Annullato completamente dai due centrali del Real Madrid. Poi si fa innervosire per pochissimo ed esce dalla partita.

Antoine GRIEZMANN 6 - Non il massimo davanti, ma è comunque utile ad aiutare Alba in fase difensiva. (dall’83’ Ansu FATI sv - Entra bene in partita, mettendo subito in difficoltà Carvajal).

All. Ernesto VALVERDE 6 - Discutibili le scelte di formazione con Sergi Roberto a centrocampo. Nella ripresa sistema tutto, anche se la sua squadra non riesce a costruire qualcosa di interessante.

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 6 - Praticamente mai chiamato in causa.

Daniel CARVAJAL 6 - Gioca una partita di attenzione, rischia soltanto con l’occasionissima per Alba a fine primo tempo. Soffre un po’ nel finale con l’ingresso di Ansu Fati.

Raphaël VARANE 7 - Alza il muro e non lascia passare Luis Suarez.

Sergio RAMOS 7 - Gioca una grandissima partita difensiva. Aiuta Varane su Suarez, chiude e rallenta Messi. Peccato per il suo solito cartellino giallo, ma può festeggiare al meglio la presenza n° 43 in un Clasico per lui (è il giocatore con più presenze nella storia della sfida Barça-Real).

Ferland MENDY 6,5 - Nel primo tempo è un po’ timido, molto meglio nella ripresa dove raggiunge con continuità il fondo del campo.

Federico VALVERDE 6,5 - Gioca un Clasico di grande personalità. Recupera palla e scappa via a testa bassa, nel tentativo di sorprendere la difesa blaugrana. L’uruguaiano continua a crescere. (dall’80’ Luka MODRIĆ 6 - Ha un buon impatto alla gara, con due belle aperture per Bale).

Federico Valverde, Messi - Barcellona-Real Madrid - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Carlos CASEMIRO 6,5 - Serata importante dal punto di vista difensivo, considerando i tanti recuperi effettuati. Ha anche due occasioni clamorose per segnare il gol del vantaggio nel primo tempo.

Toni KROOS 6 - Quando gioca ad alti ritmi, anche il Real Madrid lo segue. Gran primo tempo, cala un po’ nella ripresa e non è un caso che il Real abbia meno chance.

Alarcón ISCO 6,5 - La sua posizione è fondamentale nello scacchiere di Zidane: gioca nel vertice alto del rombo e dà quelle alternative in più all’attacco del Real. Si muove svariando su tutti i fronti e, soprattutto, rallentando di molto la partenza dell’azione dai piedi di Rakitic e de Jong. (dall’80’ Goes RODRYGO sv - Ha solo 10 minuti a disposizione e non riesce a fare la differenza).

Gareth BALE 7 - Ma il Bale visto nelle ultime due stagioni era lo stesso di quello visto questa sera al Camp Nou? Che prestazione del gallese che va a mordere su tutti i difensori del Barcellona, alla caccia di recuperare un pallone. Sempre in movimento, tagli a non finire e sgroppate a mettere in difficoltà Piqué e Lenglet. Trova anche il gol, ma viene annullato per un fuorigioco precedente di Mendy.

Karim BENZEMA 6 - Meno bomber, più attento al movimento dei compagni. Non è stato, però, il vero protagonista di questo Clasico.

All. Zinédine ZIDANE 6,5 - Grandissima prestazione del suo Real Madrid che fa la partita al Camp Nou. È mancato solo il gol, anche se non è un dettaglio. Se la gioca con Bale e Isco, non proprio i due che hanno trascinato il Real finora, eppure ha avuto ragione lui.