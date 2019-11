Al "Ciutat de Valencia", un Barcellona cade clamorosamente nel giro di 8' dopo essersi portato in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Messi. Al rientro dagli spogliatoi, la formazione di Valverde affronta con sufficienza la ripresa. Così, Campaña al 60', Mayoral al 63' e Radoja al 68', firmano la vittoria del Levante, che sale a 17 punti in classifica. Vetta a rischio per i blaugrana che - rimasti a quota 22 - possono essere superati dopo lo scontro diretto Siviglia (20)-Atletico Madrid (20) in programma alle 18,30. E, in serata, dal Real Madrid (21), impegnato in casa col Betis Siviglia. Le brutte notizie per i catalani non finiscono: in queste ore si valutano anche le condizioni fisiche di Lusi Suarez, costretto a uscire al 41' per un dolore al tendine d'achille dopo un contrasto con Clerc.

Levante-BarcelonaGetty Images

Il tabellino

LEVANTE-BARCELLONA 3-1

Levante (4-3-1-2): Fernandez Abarisketa; Miramon, Postigo, Vezo, Clerc; Melero, Radoja, Campaña (88' Cabaco); Bardhi (62' Rochina); Morales (82' Vukcevic), Mayoral. All.: Lopez.

Barcellona (4-2-3-1): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Vidal (63' Busquets), de Jong, Arthur (66' Fati); Messi, Suarez (41' Pérez), Griezmann. All.: Valverde.

Arbitro: Alejandro Hernandez Hernandez di Lanzarote.

Gol: 38' rig. Messi (B), 60' Campaña (L), 63' Mayoral (L), 68' Radoja (L).

Assist: Morales (L, 1-1), Campaña (L, 2-1).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Arthur, Bardhi, Griezmann, Piqué, Lenglet, Sergi Roberto, Fati.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

7' - SUAREZ! Il Pistolero vince un paio di contrasti al limite dell'area e conclude col mancino: Fernandez Abarisketa ferma il pallone in due tempi.

17' - CAMPAÑA! Il cenentrocampista del Levante conclude da pochi passi ma il proprio tiro viene vanificato dagli interventi in scivolata in contemporanea di Griezmann e Lenglet.

31' - GRIEZMANN! Barcellona in porta con due passaggi: de Jong per Messi, Messi in corridoio per Griezmann, il cui diagonale destro e potente viene respinto coi piedi da Aitor Fernandez Abarisketa.

36' - GOL SU RIGORE DEL BARCELLONA CON MESSI! Penalty assegnato dopo uno sgambetto in area di Miramon ai danni di Semedo: dagli undici metri, conclusione sotto la traversa della Pulce argentina, che spiazza Fernandez Abarisketa!

BarcelonaEurosport

41' - LUIS SUAREZ DA' FORFAIT! L'uruguaiano costretto a uscire dal campo dolorante al tendine della caviglia dopo un contrasto con Clerc.

60' - GOL DEL LEVANTE CON CAMPAÑA! Il numero 24 di casa insacca a fil di palo su appoggio di Morales. E tutto questo dopo un disimpegno mal calibrato da parte della difesa del Barcellona: 1-1!

63' - GOL DEL LEVANTE CON BORJA MAYORAL! Potente conclusione a fil di opalo, da fuori area, dopo il bel suggerimento Campaña: ter Stegen non può arrivarci e 2-1 clamoroso al "Ciutat de Valencia"!

Levante-Barcellona, Liga 2019-2020: l'esultanza del Levante dopo il momentaneo 2-1 di Borja Mayoral (Getty Images)Getty Images

68' - GOL DEL LEVANTE CON RADOJA! Lenglet allontana di testa un calcio di punizione dei padroni di casa ma sui piedi di Radoja, che conclude di prima intenzione trovando la deviazione di Busquets: 3-1 pazzesco del Levante!

74' - GOL ANNULLATO A MESSI! a Pulce argentina chiede il triangolo a Griezmann, vince un rimpallo e liquida all'angolino Fernandez Abarisketa: ma la rete viene invalidata per la posizione di offside dell'ex Atletico Madrid.

Lionel Messi verliert mit dem FC Barcelona gegen UD LevanteGetty Images

87' - ANSU FATI! Il giovane gioiello balugrana manda al bar due avversari con una finta e conclude con un destro a giro: palla di pochissimo alta sopra la traversa.

90'+3 - LEVANTE A UN PASSO DAL POKER! Radoja manda a tu per tu con ter Stegen Melero, che però, tutto solo, calcia incredibilmente a lato.

Il migliore

Radoja. Mette il punto esclamativo alla clamorosa vittoria del suo Levante e, a centrocampo, costringe i suoi dirimpettai al cartellino giallo. Trottola impazzita.

Levante-Barcellona, Liga 2019-2020: Arturo Vidal (Barcellona, maglia gialla) in pressing su Nemanja Radoja (Levante) (Getty Images)Getty Images

Il peggiore

Piqué. Altra partita da dimenticare per il centrale difensivo catalano di lungo corso. Oltremodo farraginoso in fase di disimpegno.

Il momento social