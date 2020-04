Sono giorni cruciali per il destino del calcio europeo e le varie federazioni si stanno muovendo per ripartire. Secondo "As" e "Mundo Deportivo", ci sarebbe un accordo fra il Consiglio superiore dello sport spagnolo (Csd), la Federazione (RFEF) e la Liga per la ripresa degli allenamenti, accordo che ovviamente è legato all'evolversi della diffusione del Coronavirus e alle decisioni che saranno prese dal Ministero della Salute.

Tutto avverrà con rigidi controlli secondo quanto previsto dai protocolli sanitari. Questo sarebbe il risultato finale dell'accordo raggiunto nella riunione fiume durata oltre otto ore che si è tenuta sabato al Palacio de Viana, quartier generale del Ministero degli Affari Esteri. Dalle varie fazioni, emerge anche l'impegno a destinare una parte dei ricavi dei diritti tv al rilancio degli sport olimpici e paralimpici e in particolare Liga e Federazione creeranno un fondo da 10 milioni di euro per aiutare gli atleti più vulnerabili.