Dall'ultimo consiglio straordinario della Federcalcio spagnola, in videocall con i vertici della Liga e con tutti i presidenti, la Spagna ha il suo piano nel caso in cui non si potesse ripartire con il campionato. Ovviamente a causa del coronavirus. C'è un piano per ricominciare a giugno, ma sarà comunque dura riuscire a giocare tutte le partite che mancano.

Barcellona campione di Spagna, ma che sorprese in Champions

Nel caso si dovesse andare troppo in là, la Federcalcio spagnolo cristallizzerebbe l'ultima classifica, fornendo questi risultati: Barcellona campione e in Champions con Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad. L'Atlétcio Madrid, che ha eliminato il Liverpool campione agli ottavi di Champions, andrebbe solo in Europa League insieme al Getafe e al Valencia (anche se dipenderà dall'esito della finale di Coppa di Spagna).

Squadra Punti Piazzamento 1. BARCELLONA 58 Champions League 2. REAL MADRID 56 Champions League 3. SIVIGLIA 47 Champions League 4. REAL SOCIEDAD 46 Champions League 5. GETAFE 46 Europa League 6. ATLETICO MADRID 45 Europa League 7. VALENCIA 42 Europa League se Athletic non vince la Coppa del Re 8. VILLARREAL 38 / 9. GRANADA 38 / 10. ATHLETIC 37 Europa League se vince la Coppa del Re

Video - Barcellona-Atletico Madrid: Messi, che gol! Destro secco nell'angolino 01:12

Sì, tutto dipenderà dall'esito della finale di Coppa del Re, dove ci sarà un inedito derby vasco tra Athletic e Real Sociedad. La Real è già in Champions, stando a questa classifica, e se dovesse battere l'Athletic, regalerebbe un posto in Europa League al Valencia attualmente 7°. In caso di successo dell'Athletic, invece, andrebbero loro in Europa nonostante il 10° posto attuale.

Video - Barcellona-Atletico Madrid: Koke entra e segna dopo 20 secondi 01:04

Capitolo retrocessione

Stesso discorso per il capitolo retrocessione. Al momento Maiorca, Leganés ed Espanyol saluterebbero la Liga, con il Celta Vigo che si salva per un punto. La classifica resta questa a meno che non si riparta e ci si debba rifermare di nuovo.

Squadra Punti Piazzamento 17. CELTA VIGO 26 Salvezza 18. MAIORCA 25 Retrocessione in Segunda 19. LEGANES 23 Retrocessione in Segunda 20. ESPANYOL 20 Retrocessione in Segunda

Video - Messi, Kroos, Modric: la top 5 dei gol più belli della Supercoppa spagnola 01:12

Non resta che capire, quindi, se ci sarà o meno la ripartenza del campionato spagnolo. Ripartenza che non avverrà prima di giugno, comunque... La Federcalcio, comunque, ha già un piano per promozioni/retrocessioni, assegnazione del titolo e squadra da fornire alla UEFA per le Coppe europee della prossima stagione. Questo vale per Liga e per la Segunda Division, per quanto riguarda le altre serie, invece, se si potrà si giocheranno i playoff solamente, in caso contrario si bloccheranno promozioni/retrocessioni.