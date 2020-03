Campionati fermi in gran parte dell'Europa, come ovvio che sia. Per adesso, non si giocherà fino ai primi di aprile (15 aprile per la Francia), ma se l'emergenza coronavirus dovesse andare avanti, cosa accadrà?

Si spera che l'allerta possa rientrare il più velocemente possibile, ma tra il 12 giugno e il 12 luglio ci sarà Euro 2020. Le ipotesi sul tavolo sono tante: chi ipotizza che i campionati avranno la priorità, e se non ci saranno date disponibile saranno gli Europei ad esser rinviati nell'estate del 2021, chi invece ipotizza che i vari campionati vadano semplicemente sospesi. E a quel punto? Non si assegnerebbe il titolo? Vince chi è attualmente in testa? Si faranno i playoff Scudetto come nel basket?

Liga: si guarderà la classifica del girone d'andata

Ogni Federazione ha le sue regole, anche se alcuni campionati non hanno neanche una normativa vigente a cui appellarsi. Per quanto riguarda il campionato spagnolo, la normativa dice che ha validità la classifica del girone d'andata (dopo 19 giornate). A quel punto sarebbe il Barcellona a conquistare il titolo, dopo il 'successo' come Campione d'Inverno. E dire che il Barcellona nelle prime 19 giornate ha totalizzato 40 punti, proprio come il Real Madrid, ma avrebbe la meglio grazie ad una miglior differenza reti complessiva (+26 Barça contro i +24 dei blancos).

La classifica dopo 19 giornate

Squadra Punti Differenza reti 1. BARCELLONA 40 punti +26 2. REAL MADRID 40 punti +24 3. ATLETICO MADRID 35 punti +10 4. SIVIGLIA 35 punti +6

E se si guardasse la classifica di adesso? Vincerebbe comunque il Barça

Questa è la classifica dopo il girone d'andata, ma alcune squadre chiedono a gran voce che vengano presi in considerazione i punti raccolti al momento della sospensione del campionato. Anche in quel caso, dovesse passare questa mozione (vedremo dopo chi l'ha chiesta), a vincere sarebbe il Barcellona. Nonostante il Real abbia vinto il Clasico in casa per 2-0, ed essere avanti negli scontri diretti visto lo 0-0 dell'andata, la squadra di Zidane sarebbe comunque seconda a causa del sorpasso subito proprio nell'ultimo turno. Il Barcellona di Quique Setién ha vinto 1-0 con la Real Sociedad, mentre il Real Madrid ha perso in casa del Betis per 2-1 grazie al gol di Tello.

La classifica dopo 27 giornate

Squadra Punti Differenza reti 1. BARCELLONA 58 punti +32 2. REAL MADRID 56 punti +30 3. SIVIGLIA 47 punti +10 4. REAL SOCIEDAD 46 punti +12

Per il Barcellona quasi meglio la seconda opzione, in quanto i blaugrana vincerebbero il titolo comunque per distacco piuttosto che 'festeggiare' per differenza reti. E, soprattutto, nel primo caso sarebbe il Barcellona di Ernesto Valverde a trionfare, in quanto solo successivamente (al momento della Supercoppa spanola) è stato poi esonerato l'ormai ex tecnico che ha lasciato il posto a Setién.

Lotta Champions/Lotta Europa League

Chi andrebbe in Champions? Chi in Europa League? Se si guardassero i punti raccolti nel girone d'andata, ad andare in Champions League sarebbero Siviglia e Atlético Madrid mentre Real Sociedad e Valencia si accontenterebbe di un piazzamento in Europa League. Al 7° posto ci sarebbe il Getafe, che si confermerebbe in Europa solo nel caso in cui l'Athletic non dovesse vincere la Coppa del Re (ci sarebbe comunque lo spazio per disputare la finale - tutta basca - della Coppa di Spagna).

Squadra Punti* Differenza reti 3. ATLETICO MADRID 35 punti +10 4. SIVIGLIA 35 punti +6 5. REAL SOCIEDAD 31 punti +8 6. VALENCIA 31 punti +4 7. GETAFE 30 punti +6 8. ATHLETIC 29 punti +7

*dopo 19 giornate

Ecco, quindi, che il Getafe ha chiesto a gran voce si guardi l'ultima classifica, quella della 27a giornata completata prima della sospensione del campionato. A quel punto sarebbe 4° a parimerito con la Real Sociedad, con la stessa differenza reti complessiva, avanti nello scontro diretto, ma fuori dalla Champions per il peggior attacco nei confronti dei baschi (37 gol segnati contro i 45 della Real). Poco male, sarebbe sicura di un piazzamento per l'Europa League e non sarebbe costretta ad aspettare l'esito della finale di Coppa del Re. A quel punto, però, ci sarebbe la clamorosa esclusione dell'Atlético Madrid che farebbe solo l'Europa League... E dire che la squadra di Simeone ha appena compiuto un'impresa eliminando i campioni in carica della Champions (Liverpool), accedendo ai quarti di finale.

Squadra Punti* Differenza reti 3. SIVIGLIA 47 +10 4. REAL SOCIEDAD 46 +12 5. GETAFE 46 +12 6. ATLETICO MADRID 45 +10 7. VALENCIA 42 +9

*dopo 27 giornate

E in Segunda?

Che si guardi l'ultima giornata disputata o quella che ha chiuso il girone d'andata, in quel caso le cose non cambiano. A retrocedere sarebbero Maiorca, Leganés ed Espanyol sarebbero costrette alla retrocessione e la spunterebbe il Celta Vigo grazie ad una migliore differenza reti complessiva rispetto al Maiorca. Salirebbero in Liga, invece, Cadice, Almeria e Huesca: una bella beffa per il Real Saragozza che al momento è 2° in classifica davanti ad Almeria, Huesca, Girona ed Elche.

La classifica dopo 19 giornate

Squadra Punti Differenza reti 17. CELTA VIGO 15 punti -13 18. MAIORCA 15 punti -15 19. LEGANES 14 punti -14 20. ESPANYOL 11 punti -22