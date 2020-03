Liga: due settimane a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus

1231 contagiati in totale e 30 morti: è questo il quadro in Spagna, relativamente all’emergenza Coronavirus. I numeri dei malati in crescendo portano a una decisione importante da parte dei gestori de La Liga, il famoso campionato iberico di calcio.

La sospensione dei match, secondo quanto riportato dai media spagnoli, potrebbe avere delle ripercussioni decisamente negative: l’accavallamento di troppi confronti e le ricadute economiche sul tema “diritti televisivi” per citare i punti nodali della questione. Quest’ultimo aspetto potrebbe avere grande rilevanza viste le ingenti somme di denaro da considerare.

C’è poi da valutare l’eventualità che un giocatore o il componente dello staff tecnico possa essere infettato. In questo caso scatterebbe l’immediata quarantena e quindi avere dei riflessi importanti sulla corretta evoluzione del campionato. Il calcio ha un valore pari all’1.37% del Pil nazionale in Spagna.

Le giornate numero 28 e 29 della Liga (riguardanti i fine settimana del 13-15 marzo e del 20-22 marzo) si giocheranno dunque a porte chiuse.

28esima giornata

Real Madrid-Eibar

Leganés-Valladolid

Valencia-Levante

Mallorca-Barcellona

Celta-Villarreal

Espanyol-Alavés

Real Sociedad-Osasuna

Athletic Bilbao-Atlético Madrid

Granada-Getafe

Siviglia-Betis

29esima giornata

Osasuna-Atlético Madrid

Valladolid-Celta

Real Madrid-Valencia

Alavés-Real Sociedad

Eibar-Athletic Bilbao

Villarreal-Mallorca

Betis-Granada

Getafe-Espanyol

Levante-Siviglia

Barcellona-Leganés

