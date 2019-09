Il Barcellona ottiene una vittoria su un campo caldo come il Coliseum. Un successo da grande squadra con un uno-due tremendo a cavallo tra primo e secondo tempo: sulla prima rete si esalta ter Stegen con un lancio di 60 metri e nel finale Valverde fa riposare qualche pedina per il match del Camp Nou contro l’Inter. In campionato i blaugrana non perdono ulteriore terreno, ma la mente ora è all’Europa: le quattro squadre del girone F sono tutte a un punto e la posta in palio è già alta. Dopo Messi, il Barcellona deve fare i conti anche con i guai muscolari di Dembélé, che ha dato forfait prima della gara.

Il tabellino

Getafe (4-4-2): Soria; Damián Suarez, Djene, Bruno Gonzalez, Nyom (46’ Kenedy); Jason (71’ Portillo), Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Ángel, Mata (58’ Jorge Molina). All. Bordalas

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets (80’ Rakitic), De Jong; Pérez (86’ Todibo), Suárez, Griezmann (75’ Semedo). All. Valverde

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Gol: 41’ Suarez (B), 49’ Junior Firpo (B)

Assist: ter Stegen

Ammoniti: Bruno Gonzalez, Busquets, Maksimovic, Kenedy, Sergi Roberto, Cucurella

Note: all’82’ espulso Lenglet (B) per doppia ammonizione

La cronaca in 7 momenti chiave

19’ – Angel ha la palla-gol più nitida, ma trova di fronte a sé un grande ter Stegen.

22’ – Suarez sfiora il palo con un missile da fuori area.

41’ – GOL DEL BARCELLONA. Direttamente dal rinvio di ter Stegen, la palla arriva a Suarez che, con un pallonetto, supera Soria. Assist del portiere da oltre 60 metri.

49’ – GOL DEL BARCELLONA. Tiro di de Jong da fuori area, Soria respinge corto e Junior Firpo deposita in rete.

62’ – Suarez s’invola verso la porta ma Soria gli nega lo 0-3.

82’ – Lenglet riceve il doppio giallo: un’ingenuità davvero evitabile.

85’ – Angel, su assist di Maksimovic, si divora di testa il gol della bandiera.

Il migliore

Marc-André ter Stegen . Respinge il tiro di Angel, occasione molto nitida sullo 0-0 e non fa passare neanche uno spillo. Si esalta sull’assist da 60 metri che manda in porta Suarez per lo 0-1.

Il peggiore

Clement Lenglet. Veramente ingenuo il centrale che prima stende Kenedy, che si era involato in velocità, e poi entra da dietro in netto ritardo a otto minuti dalla fine. Un fallo evitabilissimo che denota scarsa lucidità.

