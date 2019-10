Liga: il Barcellona dice no all'inversione di campo nel Clasico per timore di incidenti

Il Barcellona ha detto no alla richiesta della Liga di una inversione del campo del Clasico in programma il 26 di ottobre, per i timori di incidenti viste le proteste degli indipendentisti catalani di questi ultimi giorni. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, il club azulgrana ha scritto al Comité de Competición spiegando i motivi per cui non accetta l' inversione del terreno di gioco della sfida contro il Real Madrid.