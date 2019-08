Liga, la guida completa alla stagione 2019/20

Le favorite per il titolo

Non serve la palla di vetro. Tre nomi? Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. A parte gli scherzi, queste tre formazioni sono di un altro pianeta rispetto alle altre. Tutte rinforzate, tutte con nuove ambizioni, tutte pronte a giocarsi le proprie chance per il titolo. Se dovessimo indicare una favorita, propenderemmo per il Barcellona. La squadra che ha dominato la Liga 18/19, ha alzato ulteriormente il livello della propria rosa con due colpi sensazionali: Antoine Griezmann e Frenkie de Jong.

Frenkie de JongGetty Images

L’11 titolare impressiona. Il Real di Zidane, dopo il fallimento del primo anno post Ronaldo, ha rivoluzionato il proprio organico. Dentro Hazard, Militao, Jovic, Mendy, Rodrygo e tenuti tutti i big. E potrebbe non essere finita. E poi ci sono i colchoneros. Joao Felix, Marco Llorente, Hermoso, Trippier, Felipe, Lodi, Hector Herrera. L’estate del rinnovamento per l’Atletico di Diego Simeone, che ha salutato le colonne Godin, Griezmann, Juanfran, Filipe Luis e Lucas Hernandez e ha comprato tanti giocatori di indubbio talento. Tre squadre eccezionali, che oltre a battagliare nel campionato spagnolo, si ritaglieranno un ruolo da protagoniste anche in Champions League.

Video - Atletico, Joao Felix si presenta: "Non paragonatemi a Cristiano, scriverò la mia storia" 00:45

Le favorite per la Champions

Considerando di un’altra categoria il trio citato nel paragrafo precedente, resta solo un posto disponibile. E la candidata principale ad occuparlo resta il nuovo Siviglia di Lopetegui. Tecnico motivato, rosa già molto forte e una serie di rinforzi di primo livello: Luuk De Jong, Dabour, Koundé, Ocampos, Fernando, Oliver Torres, Rony Lopes, Wober, Diego Carlos. Siviglia da Champions, sicuramente.

Le candidate per le coppe europee

Il Valencia resta una valida candidata al piazzamento europeo. Potrebbe dare fastidio al Siviglia o comunque lottare per le posizioni che vanno dal quarto al settimo posto. E poi indichiamo il Betis, che ha puntato forte su Fekir e a sorpresa il Celta Vigo, che si è assicurato il gioiello Denis Suarez. Altro? Real Sociedad e Athletic Bilbao partono sicuramente dietro a questo terzetto nelle gerarchie del campionato. Immaginare altre sorprese resta improbabile, così come ipotizzare che il Getafe replichi la clamorosa stagione passata.

La presentazione di Nabil Fekir con il Betis SivigliaGetty Images

La lotta salvezza

Levante, Valladolid e Leganes potrebbero rimanere coinvolte (come nella scorsa stagione) nella lotta per non retrocedere. Squadre che si sono rinforzate poco e che hanno organici con evidenti limiti tecnici. Dalla Segunda sono poi salite Mallorca, Osasuna e Granada, tre squadre che hanno confidenza con il massimo campionato spagnolo e che non partono sfavorite rispetto a chi si trovava già nella Liga 2018/19. Occhio quindi a imprevisti e sorprese, perché per rimanere nel massimo campionato spagnolo servirà un’indispensabile continuità.

Le 10 operazioni di mercato più importanti

Joao Felix – Da Benfica a Atletico Madrid – 126 milioni

– Da Benfica a Atletico Madrid – 126 milioni Antoine Griezmann – Da Atletico Madrid a Barcellona – 120 milioni

– Da Atletico Madrid a Barcellona – 120 milioni Hazard – Da Chelsea a Real Madrid – 100 milioni

– Da Chelsea a Real Madrid – 100 milioni Frenkie de Jong – Da Ajax a Barcellona – 75 milioni

– Da Ajax a Barcellona – 75 milioni Luka Jovic – Da Eintracht a Real Madrid – 60 milioni

Luka JovicGetty Images

Rodrigo – Da Valencia ad Atletico Madrid – 60 milioni

– Da Valencia ad Atletico Madrid – 60 milioni Eder Militao – Da Porto a Real Madrid – 50 milioni

– Da Porto a Real Madrid – 50 milioni Ferland Mendy – Da Lione a Real Madrid – 48 milioni

– Da Lione a Real Madrid – 48 milioni Rodrygo Goes – Da Santos al Real Madrid – 45 milioni

– Da Santos al Real Madrid – 45 milioni Jasper Cillessen – Da Barcellona a Valencia – 35 milioni

Le stelle del campionato

Parlare di Messi o Griezmann, di Benzema, Jovic o Hazard, di Joao Felix (il portoghese dell’Atletico è ovviamente il giocatore piú atteso) o Diego Costa avrebbe poco senso. E allora un nome a sorpresa potrebbe essere quello di Nabir Fekir, talentuosissimo franco-algerino prelevato dal Betis, che lo ha strappato al Lione. Occhio anche a Luuk De Jong, che dopo le caterve di gol al PSV, si è catapultato nella nuova avventura andalusa, scegliendo il Siviglia di Julen Lopetegui.